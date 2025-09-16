HABER

ChatGPT kullanıcılarına müjde! Sam Altman, "Birkaç gün içinde yayına girecek" diyerek duyurdu

OpenAI, ChatGPT’yi daha kişisel hale getirecek yeni güncellemeyi duyurdu. CEO Sam Altman’ın açıklamasına göre “kişilik yapılandırması, özel talimatlar ve anılar” artık tek bir kişiselleştirme sayfasında toplanıyor. Yeni kişiselleştirme sayfası, önümüzdeki birkaç gün içinde yayına girerek kullanıma açılacak. Böylece ChatGPT kullanıcıları, sohbet botunu kendi ihtiyaç ve tercihlerine göre çok daha kolay şekilde özelleştirebilecek.

Enes Çırtlık

Yapay zekâ, her geçen gün daha kişisel ve kullanıcı dostu hale geliyor. Yapay zekâ deneyiminde kişiselleştirme ise kullanıcıların en çok ihtiyaç duyduğu konulardan biri oluyor. Son bir habere göre OpenAI'ın geliştiricisi olduğu yapay zekâ sohbot botu ChatGPT de bu konuda yeni bir adım atıyor.

CHATGPT KULLANICILARINA GÜZEL HABER

OpenAI CEO’su Sam Altman, resmi X hesabından yaptığı açıklamada ChatGPT’nin kişiselleştirme sayfasının güncellendiğini duyurdu. Altman, kişilik yapılandırması, özel talimatlar ve anıların artık tek bir yerde toplanacağını, yeni arayüzün birkaç gün içinde kullanıma açılacağını söyledi.

İşte Altman'ın konuyla ilgili paylaşımı:

"ChatGPT’nin kişiselleştirme sayfasını güncelledik: kişilik yapılandırması, özel talimatlar ve anılar artık tek bir yerde. Önümüzdeki birkaç gün içinde yayına girecek."

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI ChatGPT
