ChatGPT kullanıcılarına müjde! Sam Altman, "Birkaç gün içinde yayına girecek" diyerek duyurdu

Yapay zekâ, her geçen gün daha kişisel ve kullanıcı dostu hale geliyor. Yapay zekâ deneyiminde kişiselleştirme ise kullanıcıların en çok ihtiyaç duyduğu konulardan biri oluyor. Son bir habere göre OpenAI'ın geliştiricisi olduğu yapay zekâ sohbot botu ChatGPT de bu konuda yeni bir adım atıyor.

CHATGPT KULLANICILARINA GÜZEL HABER

OpenAI CEO’su Sam Altman, resmi X hesabından yaptığı açıklamada ChatGPT’nin kişiselleştirme sayfasının güncellendiğini duyurdu. Altman, kişilik yapılandırması, özel talimatlar ve anıların artık tek bir yerde toplanacağını, yeni arayüzün birkaç gün içinde kullanıma açılacağını söyledi.

İşte Altman'ın konuyla ilgili paylaşımı:

We have updated ChatGPT's personalization page: personality configuration, custom instructions, and memories are now all in one place. Going live over the next couple of days. pic.twitter.com/CAeBpP5j12 — Sam Altman (@sama) September 16, 2025

"ChatGPT’nin kişiselleştirme sayfasını güncelledik: kişilik yapılandırması, özel talimatlar ve anılar artık tek bir yerde. Önümüzdeki birkaç gün içinde yayına girecek."