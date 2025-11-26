HABER

ChatGPT'nin sesli modu yenilendi: Bir dönem sona erdi

OpenAI, ChatGPT’nin sesli modunu tamamen elden geçirerek güncelledi. Artık kullanıcılar ayrı bir ses moduna geçmeden, doğrudan sohbet penceresi üzerinden konuşabiliyor. Kullanıcılar bu sırada önceki yanıtları ve paylaşılan görselleri görebiliyor.

Enes Çırtlık

Yapay zekâ destekli sohbet botları, metin tabanlı deneyimin ötesine geçip ses ve görsel etkileşimi tek ekranda birleştirmeye doğru evrilirken, bu alandaki rekabet de hız kazanıyor. Kullanıcıların özellikle “karşılarında gerçek bir asistan varmış” hissi veren kesintisiz ve pratik bir arayüz beklentisi artarken, bu konuda OpenAI tarafında önemli bir adım atıldı.

OPENAI, CHATGPT'NİN SESLİ MODUNU YENİLEDİ

ChatGPT'nin sesli modu güncellendi. Güncelleme ile birlikte ayrı moda geçme dönemi sona erdi. Yani kullanıcılar, ChatGPT'nin sesli moduna ayrı bir moda geçmek zorunda kalmadan, doğrudan sohbet ekranının içinden erişebiliyor. Böylece sohbet robotuyla konuşurken, paylaşılan görseller gibi ögeler de konuşma esnasında görülebiliyor.

Önceden ChatGPT ile sesli bir şekilde konuşmak isteyen kullanıcılar, animasyonlu mavi bir dairenin olduğu ayrı bir ekrana yönlendiriliyordu ve bu ekranda yanıtı metin olarak görebilmek için ses modundan çıkmak gerekiyordu.

Yapılan güncelleme ile birlikte bu durum ortadan kalktı ve ChatGPT'nin ses modu artık daha kullanılabilir hâle gelmiş oldu.

yapay zeka OpenAI ses ChatGPT
