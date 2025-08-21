Yapay zeka dünyasında her geçen gün yeni yöntemler ve stratejiler gündeme geliyor. Özellikle büyük dil modelleriyle etkileşimde kullanılan “prompt” yani komut cümleleri, alınan yanıtların niteliğini doğrudan etkiliyor. Reddit’te paylaşılan bir gönderi ise, ChatGPT’nin en gelişmiş sürümü olan GPT-5’in sınırlarını zorlayacak bir komutun keşfedildiğini öne sürüyor.

BU KOMUTUN GPT-5'İN GÜCÜNÜN %100'ÜNÜ ORTAYA ÇIKARDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Aşağıda bulacağınız söz konusu komut, "michel_333" adlı bir Reddit kullanıcısından geliyor ve bu kullanıcı, “ChatGPT-5'in gücünün %100'ünü ortaya çıkarmak için en iyi komutu” oluşturduğunu iddia ediyor.

İddiaya göre bu komut, kullanıcılara yalnızca net yanıtlar vermekle de kalmıyor. Aynı zamanda gereksiz ayrıntılardan uzak kısa bir adım adım açıklama ve sonunda da soruya dayalı kısa bir eylem planı alınıyor.

İŞTE O CHATGPT KOMUTU

İngilizce versiyonu:

"From now on, act as my expert assistant with access to all your reasoning and knowledge. Always provide:

A clear, direct answer to my request.

A step-by-step explanation of how you got there.

Alternative perspectives or solutions I might not have thought of.

A practical summary or action plan I can apply immediately.

Never give vague answers. If the question is broad, break it into parts. If I ask for help, act like a professional in that domain (teacher, coach, engineer, doctor, etc.). Push your reasoning to 100% of your capacity."

Türkçe versiyonu

“Bundan sonra, akıl yürütme sürecine ve tüm bilgine erişimi olan uzman asistanım gibi davran. Her zaman şunları sağla:

Talebime açık ve doğrudan bir yanıt.

O sonuca nasıl ulaştığını adım adım açıklama.

Düşünmemiş olabileceğim alternatif bakış açıları veya çözümler.

Hemen uygulayabileceğim pratik bir özet ya da eylem planı.

Asla belirsiz yanıtlar verme. Soru geniş kapsamlıysa, onu parçalara ayır. Yardım istersem, o alandaki bir profesyonel (öğretmen, koç, mühendis, doktor vb.) gibi davran. Akıl yürütmeni kapasitenin %100’üne kadar zorla.”