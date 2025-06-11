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ChatGPT'ye sorulan bir soru ne kadar su tüketiyor? OpenAI CEO'su Sam Altman açıkladı!

ChatGPT ve benzeri büyük dil modellerinin cevapladıkları soru başına su harcadıkları biliniyor. Hal böyle olunca bir ChatGPT sorgusunun yani ChatGPT'ye sorulan bir sorunun ne kadar su ve enerji tükettiği merak konusu oluyor. Nitekim bu merakı, OpenAI'ın CEO'su Sam Altman yayınladığı bir blog yazısıyla giderdi.

ChatGPT'ye sorulan bir soru ne kadar su tüketiyor? OpenAI CEO'su Sam Altman açıkladı!
Enes Çırtlık

Konu yapay zeka ve ChatGPT ve benzeri büyük dil modelleri olunca enerji maliyetleri de gündeme geliyor. Yapay zeka şirketleri, özellikle son zamanlarda teknolojilerinin enerji maliyetleri nedeniyle giderek daha fazla mercek altına alınıyor. Örneğin bu yıl, araştırmacılar yıl sonuna kadar yapay zekânın Bitcoin madenciliğinden daha fazla enerji tüketebileceğini öngörmüş durumda. Geçtiğimiz yıl yayımlanan bir haberde ise GPT-4 kullanan bir yapay zekâ sohbet robotunun oluşturduğu 100 kelimelik bir e-postanın “1 şişeden biraz fazla” su tükettiği belirlenmişti.

Peki, ChatGPT'ye sorulan bir soru ne kadarlık bir su tüketimine sebep oluyor?

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"SAM ALTMAN YANITLADI! İŞTE BİR CHATGPT SORGUSUNUN HARCADIĞI SU VE ENERJİ MİKTARI

OpenAI CEO’su Sam Altman, Salı günü yayımladığı bir blog yazısında, ChatGPT'ye sorulan bir sorunun ne kadarlık bir su tüketimine sebep olduğunu açıklayarak merakları giderdi.

Altman, ortalama bir ChatGPT sorgusunun yaklaşık 0.000085 galon su kullandığını söyledi. Yani bir ChatGPT sorgusunun harcadığı su miktarı, kabaca bir çay kaşığının on beşte biri kadar.

Altman, ortalama bir sorgunun yaklaşık 0.34 watt-saat enerji harcadığını, bunun da bir fırının yaklaşık bir saniyeden biraz fazla sürede kullandığı enerjiye ya da yüksek verimli bir ampulün birkaç dakikada tüketeceği enerjiye denk geldiğini de ekledi ve “zeka üretmenin maliyetinin zamanla elektriğin maliyetine yaklaşacağını” da savundu.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI su enerji ChatGPT
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