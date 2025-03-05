Chia tohumunun faydaları nelerdir? Chia tohumu cinselliğe faydaları

Özellikle diyet yapanlar, sağlıklı beslenmeyi yaşam stili haline getirmiş olanlar ve formuna dikkat eden kişiler detoks suları, smoothieler, salatalar gibi farklı yiyecek ve içeceklerden oluşan diyet listelerine göre beslenirler. Sağlıklı bir yaşam sürebilmek için uzman bir doktor eşliğinde uygulanması gereken diyetlerde son zamanların en başat malzemesi chia tohumu haline gelmiştir.

Chia tohumu nedir?

Chia tohumu ya da bilimsel ismi ile Salvia hispanica, nane familyasındandır. İçeriğinde glüten olmayan bu çiçeksi bitkinin yenilebilir özellikte olan tohumları chia tohumlarıdır. Yüksek oranlarda lif, protein, çeşitli mineraller, omega 3 yağ asitleri gibi bileşenler içeren chia tohumu besin değerleri son derece yüksek bir tohumdur. Besin değerleri 30 gram için şu şekildedir:

138 Kalori

4,7 gram protein

8,7 gram yağ

12 gram karbonhidrat

9.8 gram lif

Chia tohumu ne işe yarar?

İçeriğinde şeker ve glüten bulunmayan chia tohumu çok güçlü bir vitamin, antioksidan ve mineral kaynağıdır. Bu özellikleri ile genel sağlığı destekleyici özelliği bulunur. Chia tohumunun en bilinen faydaları şunlardır:

Yüksek lif içerir.

Omega 3 yağ asitleri kaynağıdır.

Yüksek ve kaliteli protein içerir.

Kan şekerini dengeler ve kontrol eder.

Kalp sağlığını destekler.

Kalsiyum ve magnezyum mineralleri açısından zengindir.

Kilo vermeye destekleyicidir.

Chia tohumu nasıl kullanılır?

Çiğ olrak da tüketilebilecek olan chia tohumu, yemeklerde ya da salatalarda da kullanılabilir. Toz haline getirilerek de çeşitli ürünlerde kullanılabilir. Ayrıca tatlıların, çorbaların, smoothilerin ve çeşitli içeceklerin yapımında da chia tohumu kullanılır.

Chia tohumu tarifleri uygulanarak tohumlar sütle, yoğurtla ya da çeşitli salata ve yiyeceklerle birlikte tüketilebilir. Ayrıca 1 bardak su içine 2 kaşık kadar chia tohumu ve birkaç damla limon sıkılarak 10 dakika beklettikten sonra sabah aç karnına içilerek detoks da yapılabilir. Ancak mutlaka bir doktora danışılarak kullanılmalıdır.

Chia tohumu zayıflatır mı?

Kilo vermeye ve sağlıklı beslenmeye de katkıları bulunan Chia tohumu cinselliğe faydaları dolaylıdır. Yüksek omega 3 yağ asidi içeren chia tohumları kan dolaşımını iyileştirdiği için genital bölgeye de kan akışı salar. Bu sayede cinsel fonksiyonları destekleyici etkisi vardır.

Chia tohumu kalori açısından düşük bir üründür. Yağ ve glüten içermez. Örnek olarak 1 yemek kaşığı kadar chia tohumunda ortalama olarak 50 kalori bulunur. 100 gram tüketildiği zaman günlük demir, kalsiyum ve magnezyum ihtiyacını karşılayıcı etkisi vardır.