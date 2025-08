CHP Aksaray mitingi... Özel'den 'Asgari ücret' çıkışı: "7 çeyrek altın olacak"

CHP'nin düzenlediği miting serisinin 41'inci ayağı Aksaray'da yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel burada önemli açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar!

ÖZEL: "ASGARİ ÜCRET 7 ÇEYREK ALTIN OLACAK"

CHP lideri Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Buradan Aksaray'ın; AK Partili, MHP’li; geçmişte bu partilere üye olmuş, oy vermiş; bu partilerden medet ummuş ama günü gelip de görmüş ki bu partilerde emeklinin dostu yokmuş… Aksaraylı asgari ücretlinin dostu yokmuş, Aksaraylı çiftçinin, hayvancılıkla uğraşanın AK Parti’de dostu yokmuş. Varsa yoksa zenginlermiş.

Mademki bunca yıl sonra AK Parti Aksaray’da yoksula, çiftçiye, memura sırtını dönmüş; artık o eski günler geçmiş!

Bundan böyle biz Aksaray’da; sosyal demokratlarla muhafazakâr demokratları, milliyetçi demokratlarla liberal demokratları, Kürt’ünü Türk’ünü, Alevî’sini Sünnî’sini birlikte kucaklıyoruz. Bütün demokratları!

Ülkenin en zengin yüzde 20'si servetin yüzde 90'ını almış. Ant olsun ki kısa çöp uzun çöpten, küçük gördükleri uzun adamdan hakkını alacak.

Aksaray, Türkiye'nin tahıl ambarı ama yeraltı suları çekildi. Kızılırmak'tan su getirilmiyor. Geçen yıl kilosu 13,5 lira olan ürünün kilosu iki katına çıktı. Hayvancılık yapayım desen 10 liralık yem 15 liraya çıkmış. Ama ne desteklenmesi, ne borçların faizlerinin silinmesini düşünen yok. CHP olarak hem Aksaray'ın belli kesimlerinde hem de Niğde'de patatesin maliyetinin 8-9 lira olduğunu görüyoruz. Ama satışı 5 liradan. Faizlerin silinmesini, ana paranın 5'e bölünmesini teklif ediyoruz. Yapar mı, yapmaz. Yapmak için iktidara geliyoruz.

Tuz Gölü, Aksaray'ın göz bebeğiydi. HES'lerle canına okudular. Yıllardır havaalanı sözü veriyorlar, çevre yolu sözü veriyorlar, otel yapsa turistler gelecek, treni yapsa buradan Mersin'e yol açılacak ekonomiye katkısı olacak. Dünya kadar Kapadokya'ya turist geliyor. Ama burada bir su almıyor. Biz destekleyip herkesin hak ettiği gibi yaşamını sağlayacağız. Bunlar geldiğinde asgari ücret 7 çeyrek altındı. Çeyrek altın 7 bin lira. Yani bunlar geldiğinde asgari ücret 50 binmiş şimdi 22 bin lira. Bunları gönderin asgari ücret 7 çeyrek altın olacak.

ÖZEL DAHA ÖNCEDEN DE 30 BİN 205 LİRA HEDEFİ VERMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin haftalık grup toplantısında şunları kaydetmişti:

Bu iktidarın reva gördüğü 22 bin 104 liralık asgari ücrete, TÜİK’e göre gerçekleşen enflasyonu alsak ve bu asgari ücretin üstüne eklesek 28 bin 267 liralık asgari ücrete ulaşıyoruz. Bunun üzerine yine bu hükümetin geçen seneki büyüme oranı diye açıkladığı yüzde 3,2’yi, ilk 6 ay için açıkladıkları yüzde 2’yi eklediğimizde karşımıza ocaktan bu yana da enflasyonun kemirdiği 30 bin 205 lira çıkıyor. 22 bin lira olan asgari ücreti 30 bin 205 liraya çıkarırsak asgari ücretli bayram yapmaz ama bir nefes alır. Veresiye defterlerinden hepsi değilse sayfaların yarısı kapanır."

İMAMOĞLU'NUN MESAJI OKUNDU

Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den yolladığı mesaj Aksaray'daki CHP mitinginde okundu. İmamoğlu'nun mesajı şu şekildeydi:

"Cennet vatanımız Türkiye’nin, Anadolu’nun güzel şehri Aksaray’a selam olsun. Gençler, kadınlar, beyefendiler… Merhaba! Merhaba! Yiğitler, evliyalar diyarı Aksaray’ın güzel insanları; ülkemizin dört bir yanında herkes huzur arıyor, refah arıyor, bereket arıyor. Bu cennet vatanın kaynakları çok bol, çok zengin ama adalet olmayınca huzur da refah da bereket de olmuyor. Soruyorum size: Mahkemelerde adaletin terazisi herkesi eşit tartıyor mu? Elde ettiğiniz gelirde, ödediğiniz vergide adalet var mı? Kaliteli eğitim ve sağlık hizmetlerine herkes eşit olarak ulaşabiliyor mu? Herkes devletin kaynaklarından, imkanlarından eşit koşullarda yararlanabiliyor mu? Maalesef bunların hiçbiri olmuyor. Bu güzel ülkenin her yanında, hayatın her alanında adaletsizlik kol geziyor. Bu güzel ülkenin her hanesinde haksızlıkların, adaletsizliklerin acısı yaşanıyor. Türkiye böyle büyüyemez, böyle güçlenemez.

“HERKES DEVLETİN ADALETLİ, MERHAMETLİ, GÜÇLÜ ELİNİ YANINDA BULACAK”

Biz, her şeyden önce adalet temeli üstünde yükselen, bir kişinin değil, kurumların, kuralların üstün olduğu bir devlet yapısı kuracağız. Devlet, şu ya da bu kesimin değil, herkesin hak ve hürriyetlerinin güvencesi olacak. Herkes barınma, beslenme, eğitim, sağlık gibi temel haklarına, insanca yaşama koşullarına sahip olacak. Tüm çalışanlar, emekçiler alın terlerinin karşılığını alacak, dünyadaki en ileri çalışma koşullarına, en ileri haklara sahip olacak. Tarlada, atölyede, ofiste, fabrikada; nerede olurlarsa olsunlar, bu ülkenin bütün üreticileri, girişimcileri en sağlıklı, en karlı üretim, yatırım ve ticaret koşullarına kavuşacak. Hiç kimseyi piyasanın acımasız şartlarına mahkum bırakmayacağız. Herkes devletin adaletli, merhametli, güçlü elini yanında bulacak.

“HERKES İÇİN HER YERDE ÖNCE ADALET, ÖNCE HÜRRİYET…”

Milletimiz, bu ülkenin ve devletin tek sahibi olduğunu en güçlü biçimde hissedecek. Devletin bütün yöneticileri vatandaş karşısında haddini, hududunu bilecek. Kişiye, partiye sadakat değil, liyakat esas olacak. Ülkeyi şu ya da bu partinin evlatları değil, milletin evlatları yönetecek. Onun için Aksaray’dan haykırıyoruz: Herkes için her yerde önce adalet, önce hürriyet… Türkiye; adaletin ve hürriyetin gücüyle büyüyecek, zenginleşecek, güçlenecek. Asla unutmayın; millet büyüktür. Millet ne derse o olur. Bu zulümler bitecek, bu karanlık dağılacak. Sevgi kazanacak, iyilik kazanacak. Biz hep ayakta kalacağız. Hep bir arada, hep omuz omuza olacağız ve her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu."