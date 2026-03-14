CHP Ankara İl Örgütü'nden ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto

CHP Ankara İl Örgütü, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etti.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol başkanlığında büyükelçilik önünde bir araya gelen partililer, savaş karşıtı çeşitli pankartlar taşıdı, sloganlar attı.

Erkol, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin savaşların bir çözüm olmadığına inandığını ve savaşların bir insanlık suçu olduğunu söyledi.

"HİÇBİR HAKLI VE MEŞRU GEREKÇESİ YOKTUR"

ABD ve İsrail'in İran'a demokrasi getirmek diye bir iddiası olduğunu belirten Erkol, şunları kaydetti:

"Halbuki biliyoruz kendisini yeni padişah zanneden Trump, dünya hükümdarı zanneden ABD ve onun Orta Doğu'daki jandarması olan İsrail'in tamamen kendi amaçları doğrultusunda bölgedeki enerji kaynaklarına, su kaynaklarına el koymak, bölgedeki siyaseti dizayn etmek amacıyla yaptığı bir saldırıdan ibarettir. Hiçbir haklı ve meşru gerekçesi yoktur. Yine hemen savaşın başında çok sayıda sivilin, çocukların, kadınların öldüğü de kayıtlara geçmiştir. Dolayısıyla insanlık suçu işleyen iki devletle karşı karşıyayız. Bugün Amerikan Büyükelçiliği'nin önünü seçmemiz tam da Trump'a ve Amerika'ya bir mesaj vermek amacını taşımaktadır. Gazze'ye bugün çok yoğun bir ambargo ve saldırılar uygulanmaktadır. Bunun sonucunda da başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını kaybetmekte ya da çeşitli hastalıklarla sakat kalmaktadır. Bir an önce İran savaşının sonlandırılmasını, Gazze ablukasının kaldırılmasını, Filistin vatanının özgür bir şekilde geliştirilmesini istiyoruz."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurduHusiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu
Ayşegül Eraslan’ın ölümüne ilişkin yanıltıcı bilgi paylaşan 2 şüpheli gözaltına alındıAyşegül Eraslan’ın ölümüne ilişkin yanıltıcı bilgi paylaşan 2 şüpheli gözaltına alındı

En Çok Okunan Haberler
İran'a kara operasyonu mu başlıyor? 2500 ABD askeri yola çıktı

İran'a kara operasyonu mu başlıyor? 2500 ABD askeri yola çıktı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

Fenomen dizi final yapıyor! Now Tv fişini çekti

Fenomen dizi final yapıyor! Now Tv fişini çekti

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor

