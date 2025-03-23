CHP bugün cumhurbaşkanı adayı için 81 ilde ön seçime gidiyor!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olarak katılacağı cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere CHP bugün sandık başına gidiyor. Parti üyesi olmayan vatandaşların da oy kullanabileceği ön seçim bugün gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı bugün 81 ilde kullanılacak oylarla belli olacak. Örgüt denetiminde gerçekleştirilecek olan ön seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tek aday olarak yarışacak.

81 ilde gerçekleştirilecek olan ön seçimde CHP’liler, il ve ilçe başkanlıkları ile partiye ait kültür merkezleri ve halk evlerinde oy kullanabilecek. Oy işlemi için 2 bin 987 sandık bölgesinde 5 bin 600 sandık kurulacak. 1 milyon 750 binden fazla parti üyesinin oy kullanabileceği seçimde her sandık başında en az 3, toplamda ise 18 binden fazla görevli sandık başında hazırda bulunacak. Sabah 08.00’de başlayacak olan oy verme işleminin saat 17.00 itibarıyla son bulması bekleniyor. (İHA)

DAYANIŞMA SANDIĞI

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için kurulan 5 bin 600 sandıkta oy kullanılacak ön seçim de bir de dayanışma sandığı yer alacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek başına yarışacağı seçimde parti üyesi olmayan vatandaşlar da seçim bölgelerine giderek İmamoğlu’nun lehine oy kullanabilecek.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün bir demokrasi şölenini yaşayacağız. Üyelerimizi ön seçim sandığına, 86 milyon yurttaşımızı dayanışma sandığına giderek Türkiye’ye sahip çıkmaya davet ediyorum. Çağrımızdır: Evlerinize, hepimizi birleştiren Türk Bayraklarını asın ve sandık başına koşun. Eşinizi, dostunuzu, arkadaşınızı, komşunuzu haberdar edin, teşvik edin, sandığa kadar eşlik edin. Gelin, seçin, tarihe geçin!" ifadelerini kullandı."

Bu kapsamda Ankara'da 25 ilçede, İstanbul'da 39 ilçede ve İzmir'de 30 ilçede ilçe başkanlıklarının yanı sıra belediyelere ait sosyal tesisler, pazar yerleri, kahvehane, düğün salonu ve spor salonları gibi halkın rahat erişebileceği yerlere sandıklar kurulacak.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN MESAJ

Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı:

"Milletimize çağrımdır; Ne olursa olsun yarınki sandıklara sahip çıkın. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçim sandıklarının yanında dayanışma sandıkları da olacak. Burada herkes oy kullanabilecek"

DETAYLARI PAYLAŞMIŞTI

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, partisinin gelecek genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için düzenlenecek ön seçim kapsamında 23 Mart'ta 81 ilde, 973 ilçede "dayanışma sandıkları" kurulacağını söyleyip ön seçimle ilgili detayları paylaşmıştı.

"ÜYE OLMAKSIZIN OY KULLANILABİLECEK"

Üye olmayı beklemeden katılım göstermek isteyen vatandaşları da düşündüklerini ifade eden Böke, "Ön seçim sandığımızın yanı başına, aynı odaya, aynı masanın üzerine tüm yurttaşlarımızın üye olmaksızın oy kullanabileceği, dayanışmalarını gösterebilecekleri, seslerini bize duyurabilecekleri bir dayanışma sandığı kurma kararı aldık." diye konuşmuştu. Böke, konuşmasını şöyle sürdürmüştü:

"Pazar günü dayanışma sandıklarımız 81 ilde, 973 ilçede il ve ilçe başkanlıklarımızda, ilçelerin mahallelerinde, ilçelerin kahvehanelerinde, kültür merkezlerinde yani hepimizin evinin yanı başında hayatın tam içinde ulaşabileceğimiz, eriştiğimizde güler yüzle karşılanacağımız şekilde tüm yurttaşlarımızı bekliyor."

Böke, pazar günü Türkiye genelinde yaklaşık 5 bin 600 sandık kurulacağını, her sandığın başında en az 3 görevli yer alacağını aktarmıştı. "Peki biz nerede oy kullanacağız" sorusunu sıkça duyduklarını belirten Böke, "Partimize üye olsun olmasın tüm yurttaşlarımız oy kullanacağı sandıkları en güncel haliyle 'onseçim.chp.org.tr' adresinden ve partimizin web sayfasından görebilir" ifadelerini kullanmıştı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır