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CHP çağrı yapmıştı! Vatandaşlar Anıtkabir'e yürüyor

CHP'nin çağrısı sonrasında vatandaşlar Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e yürümeye başladı. Kurulan barikatlar kaldırılırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ABB Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti. Kalabalık arasında Sinan Ateş'in eşi ve kızları da yer aldı.

CHP çağrı yapmıştı! Vatandaşlar Anıtkabir'e yürüyor
Recep Demircan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Birinci Meclis önündeki buluşmamız ve Anıtkabir’e yürüyüşümüz engellenemez!" diyerek yürüyüş çağrısı yapmıştı.

BARİKATLAR KALDIRILDI

Ankara'da 1. Meclis'ten Anıtkabir'e yürümek isteyen vatandaşların yürüyüşüne izin verildi. Kurulun barikatlar kaldırıldı.

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ÖZEL'E YAVAŞ EŞLİK ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve vatandaşlar Anıtkabir'e yürümeye başladı. Özel'in yanında ABB Başkanı Mansur Yavaş yer aldı.

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Özel yaptığı açıklamada "Gençler tek adamın yasağını yıkıp geçtiği için mutlu." dedi.

ATEŞ'İN EŞİ VE KIZLARI DA YER ALDI

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in kızları ve eşi de Anıtkabir'e yürüyen kalabalık arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP Anıtkabir
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