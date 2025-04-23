CHP çağrı yapmıştı! Vatandaşlar Anıtkabir'e yürüyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Birinci Meclis önündeki buluşmamız ve Anıtkabir’e yürüyüşümüz engellenemez!" diyerek yürüyüş çağrısı yapmıştı.
Ankara'da 1. Meclis'ten Anıtkabir'e yürümek isteyen vatandaşların yürüyüşüne izin verildi. Kurulun barikatlar kaldırıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve vatandaşlar Anıtkabir'e yürümeye başladı. Özel'in yanında ABB Başkanı Mansur Yavaş yer aldı.
Özel yaptığı açıklamada "Gençler tek adamın yasağını yıkıp geçtiği için mutlu." dedi.
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in kızları ve eşi de Anıtkabir'e yürüyen kalabalık arasında yer alıyor.
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