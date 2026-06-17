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CHP'de 3 il başkanı için disiplin kararı! 5 il başkanlığı feshedildi

CHP'de görevdeki 3 il başkanı ile eski 3 il başkanı disipline sevk edildi. Ayrıca Ankara, Erzurum, Bitlis ve Bursa il başkanlıkları feshedildi. Disipline sevk edilen Özgür Çelik "Görevimizin başındayız" açıklaması yaptı.

CHP'de 3 il başkanı için disiplin kararı! 5 il başkanlığı feshedildi

CHP bugün yeni kritik kararlar alındı. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında alınan kararları açıkladı.

CHP de 3 il başkanı için disiplin kararı! 5 il başkanlığı feshedildi 1

6 İSİM DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Yeni alınan kararlara göre;

  • Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, disipline sevk edildi. Yerine Mahmut Edebali atandı.
  • Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, disipline sevk edildi. Yerine Turgut Özkan atandı.
  • Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya disipline sevk edildi. Yerine henüz atama yapılmadı.

Eski Mardin, İstanbul ve Batman il başkanları Mehmet Kılıçarslan, Özgür Çelik ve Hüseyin Yaşar disipline sevk edildi.

  • Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar görevden alındı, yerine Hasan Nesanır atandı.
  • Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu görevden alındı, yerine Orhan Bayram atandı.
  • Malatya İl Başkanı Barış Yıldız görevden alındı, yerine Hakan Satılmış atandı.
  • Ankara İl Başkanvekili Yüksel Işık görevden alındı, Fahri Yıldırım atandı.
  • İzmir İl Başkanı Çağatay Güç görevden alındı, yerine Utku Gümrükçü atandı.

4 İL BAŞKANLIĞI FESHEDİLDİ

Ankara, Erzurum, Bitlisi, Bursa ve Ankara il başkanlıkları feshedildi.

Ayrıca Asu Kaya, CHP Kadın Kolları Başkanlığı görevinden alındı.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN İLK AÇIKLAMA: "GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Disipline sevk edilen Özgür Çelik gelişmeyle ilgili tepkisini dile getirirken şu açıklamayı yaptı:

"Ankara’dan İstanbul’a dönüş yolundayım, İl Başkanlığımıza geçiyorum. Haksızlığa boyun eğmemizi kimse beklemesin. İstanbul’un iradesini sonuna kadar savunacağız. Örgütümüzü ve partimizi savunacağız. Halkımız için, ülkemiz için, Cumhuriyet için, görevimizin başındayız."

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Anahtar Kelimeler:
CHP
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hehe tamam sizsiniz
ne yapmaya çalışıyor bu adam ya
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