CHP'de 3 il başkanı için disiplin kararı! 5 il başkanlığı feshedildi

CHP bugün yeni kritik kararlar alındı. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında alınan kararları açıkladı.
Yeni alınan kararlara göre;
Eski Mardin, İstanbul ve Batman il başkanları Mehmet Kılıçarslan, Özgür Çelik ve Hüseyin Yaşar disipline sevk edildi.
Ankara, Erzurum, Bitlisi, Bursa ve Ankara il başkanlıkları feshedildi.
Ayrıca Asu Kaya, CHP Kadın Kolları Başkanlığı görevinden alındı.
Disipline sevk edilen Özgür Çelik gelişmeyle ilgili tepkisini dile getirirken şu açıklamayı yaptı:
"Ankara’dan İstanbul’a dönüş yolundayım, İl Başkanlığımıza geçiyorum. Haksızlığa boyun eğmemizi kimse beklemesin. İstanbul’un iradesini sonuna kadar savunacağız. Örgütümüzü ve partimizi savunacağız. Halkımız için, ülkemiz için, Cumhuriyet için, görevimizin başındayız."
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