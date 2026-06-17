CHP'de 3 il başkanı için disiplin kararı! 5 il başkanlığı feshedildi

CHP bugün yeni kritik kararlar alındı. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında alınan kararları açıkladı.

6 İSİM DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Yeni alınan kararlara göre;

Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, disipline sevk edildi. Yerine Mahmut Edebali atandı.

Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, disipline sevk edildi. Yerine Turgut Özkan atandı.

Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya disipline sevk edildi. Yerine henüz atama yapılmadı.

Eski Mardin, İstanbul ve Batman il başkanları Mehmet Kılıçarslan, Özgür Çelik ve Hüseyin Yaşar disipline sevk edildi.

Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar görevden alındı, yerine Hasan Nesanır atandı.

Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu görevden alındı, yerine Orhan Bayram atandı.

Malatya İl Başkanı Barış Yıldız görevden alındı, yerine Hakan Satılmış atandı.

Ankara İl Başkanvekili Yüksel Işık görevden alındı, Fahri Yıldırım atandı.

İzmir İl Başkanı Çağatay Güç görevden alındı, yerine Utku Gümrükçü atandı.

4 İL BAŞKANLIĞI FESHEDİLDİ

Ankara, Erzurum, Bitlisi, Bursa ve Ankara il başkanlıkları feshedildi.

Ayrıca Asu Kaya, CHP Kadın Kolları Başkanlığı görevinden alındı.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN İLK AÇIKLAMA: "GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Disipline sevk edilen Özgür Çelik gelişmeyle ilgili tepkisini dile getirirken şu açıklamayı yaptı:

"Ankara’dan İstanbul’a dönüş yolundayım, İl Başkanlığımıza geçiyorum. Haksızlığa boyun eğmemizi kimse beklemesin. İstanbul’un iradesini sonuna kadar savunacağız. Örgütümüzü ve partimizi savunacağız. Halkımız için, ülkemiz için, Cumhuriyet için, görevimizin başındayız."