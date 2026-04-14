CHP'de bir istifa daha! Kadir Kumbul'un AK Parti'ye geçeceği iddia edildi

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den istifa etti. Kumbul'un AK Parti'ye geçeceği iddia edildi. Bazı meclis üyelerinin de Kumbul'a eşlik edeceği aktarıldı.

Melih Kadir Yılmaz

CHP'li bazı belediye başkanları partiden istifa etmiş ve AK Parti'ye katılmıştı. Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul da istifa furyasına katıldı.

SERİK BELEDİYE BAŞKANI KADİR KUMBUL CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Kumbul aldığı karar neticesinde CHP'den istifa etti. Antalya Gündem gazetesinden Yaprak Özer'in haberine göre, Antalya'da son dönemde bazı belediye başkanlarının parti değiştireceğine yönelik kulisler de hareketlendi.

AK PARTİ'YE KATILACAĞI İDDİA EDİLDİ

Bu kapsamda CHP'den istifa eden Kumbul'un da AK Parti'ye katılacağı iddia edildi. Bu katılımın yarın gerçekleşebileceği belirtildi. Öte yandan Kumbul'la birlikte bazı belediye meclis üyelerinin de AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.

