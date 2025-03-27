CHP'de gündem olağanüstü kurultay! Parti Meclisi onayladı...

CHP Parti Meclisi bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında Genel Merkez'de toplandı.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI VE İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞI ONAYLANDI

Toplantıda kayyum iddialarının ardından Özgür Özel'in almış olduğu olağanüstü kurultay kararı değerlendirildi. Yapılan oylamada, Özel'in Kurultay kararı oy birliğiyle onaylandı. Olağanüstü kurultay 6 Nisan Pazar günü gerçekleşecek. Ayrıca toplantıda İmamoğlu'nun, adaylığı da onaylandı.

MAHKEME, SAVAŞ'IN TALEBİNİ REDDETMİŞTİ

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultay kararının iptali istemiyle dava açmıştı.

Başvuruyu değerlendiren Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, 6 Nisan 2025'te 21. Olağanüstü Kurultay yapılması kararının yürürlüğünün durdurulması talebine yönelik ihtiyati tedbir istemini reddetmişti.