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CHP'de hareketli günler! 'Muharrem İnce CHP'ye geçecek' diyerek duyurdu: "İki isme daha davet yollandı"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
01.02.2025 13:29
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CHP'yi önümüzdeki hafta hareketli günler bekliyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 'Baba ocağı' olarak değerlendirdiği CHP'ye geçeceği konuşuluyordu. Şimdi de başka bir transfer haberi geldi. Gazeteci İsmail Saymaz'ın iddialarına göre Demokrat Parti'den istifa eden İstanbul ve İzmir milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun'un da CHP'ye geçeceğini aktardı.

CHP'de hareketli günler! 'Muharrem İnce CHP'ye geçecek' diyerek duyurdu: "İki isme daha davet yollandı"

CHP'de hareketli günler birbiri ardına geliyor. Muharrem İnce'nin CHP'ye geçişi kesinlik kazandı. Cemal Enginyurt ise Salih Uzun'la birlikte CHP'ye geçecek yeni isimler olarak öne çıkıyor. İşte tüm detaylar!

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ÖZEL, ENGİNYURT VE UZUN'U CHP'YE DAVET ETTİ

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığı bilgilere göre, CHP lideri Özgür Özel, Enginyurt ve Uzun ile görüştü. Özel'in iki isme CHP'ye katılma daveti yolladığını söyleyen Saymaz, "Dün Enginyurt’u aradım.

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CHP’ye geçeceklerini doğrulayan Enginyurt, şunları söyledi:

“Erdoğan’dan kurtulacaksak bunun CHP ile mümkün olacağına inanıyorum. CHP’de merkez sağın ve milliyetçilerin toplanmasına katkımız olsun istiyoruz. Zaten Anadolu’nun neresine gidersek gidelim CHP’liler partiye geçmemizi istiyor. CHP’de daha iyi muhalefet edebileceğimizi söylüyorlar. Biz de CHP’nin oylarıyla seçilip başka yere pazarlama ahlaksızlığına düşmemek için seçildiğimiz yere geri dönüyoruz.”

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İNCE CHP'YE GEÇİYOR!

Saymaz ayrıca bir süredir CHP'ye geçeceği konuşulan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yle ilgili iddiaları da doğruladı. Buna göre Saymaz, İnce'nin 'Baba ocağına' döneceğini söyledi ve ekledi:

"Teklif Özgür Özel’den geldi. İnce, önce Özel’le Ankara’da biraraya geldi. Geçen hafta da Özel ve İmamoğlu ile buluşarak el sıkıştı.

İnce’nin 10 gün içinde Memleket Partisi ile birlikte CHP’ye ilhak etmesi bekleniyor.

Memleket Partisi yöneticileri, bu kararın gerekçesini ise şöyle açıklıyor:

“İki kutuplu siyasette ayakta durmamız çok zor. 150 bin üye yaptık. Üyelerimiz AK Parti karşıtlığı nedeniyle ‘Kazanamayız’ diyerek seçimde CHP’ye oy veriyor.”

Anahtar Kelimeler:
Cemal Enginyurt Muharrem İnce CHP İsmail Saymaz
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