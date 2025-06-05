CHP'de 'Kemal Kılıçdaroğlu' kavgası! Tanju Özcan'ın çıkışına yanıt geldi: "Hodri meydan"

CHP'de şaibeli kurultay iddiaları üzerinden başlayan tartışma devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliğini bozması sonrasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Kılıçdaroğlu hakkında sert sözler kullanmıştı.
Özcan bugün yaptığı açıklamada "CHP, derhal Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihraç etmelidir" dedi.
Bu açıklamaya CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir'den sert bir açıklama geldi. Demir paylaşımında "O dediğini yapabilmen için boyun kadar yüreğinin olması gerekli. Varsa yüreğin hodri meydan!" ifadelerinin kullandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum