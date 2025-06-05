CHP'de 'Kemal Kılıçdaroğlu' kavgası! Tanju Özcan'ın çıkışına yanıt geldi: "Hodri meydan"

CHP'de şaibeli kurultay iddiaları üzerinden başlayan tartışma devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliğini bozması sonrasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Kılıçdaroğlu hakkında sert sözler kullanmıştı.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU İHRAÇ EDİLMELİ"

Özcan bugün yaptığı açıklamada "CHP, derhal Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihraç etmelidir" dedi.

ÖZCAN'A YANIT: "HODRİ MEYDAN"

Bu açıklamaya CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir'den sert bir açıklama geldi. Demir paylaşımında "O dediğini yapabilmen için boyun kadar yüreğinin olması gerekli. Varsa yüreğin hodri meydan!" ifadelerinin kullandı.