HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

CHP'de 'Kemal Kılıçdaroğlu' kavgası! Tanju Özcan'ın çıkışına yanıt geldi: "Hodri meydan"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan son günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağır sözlerle eleştiriyordu. Özcan bugün de CHP'nin Kılıçdaroğlu'nu ihraç etmesi gerektiğini ifade etti. Özcan'ın sözlerine CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir "Hodri meydan" diyerek yanıt verdi.

CHP'de 'Kemal Kılıçdaroğlu' kavgası! Tanju Özcan'ın çıkışına yanıt geldi: "Hodri meydan"
Recep Demircan

CHP'de şaibeli kurultay iddiaları üzerinden başlayan tartışma devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliğini bozması sonrasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Kılıçdaroğlu hakkında sert sözler kullanmıştı.

thumbs_b_c_b490bc82cdf4a5dcdf39cb7a16adb961

"KEMAL KILIÇDAROĞLU İHRAÇ EDİLMELİ"

Özcan bugün yaptığı açıklamada "CHP, derhal Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihraç etmelidir" dedi.

thumbs_b_c_0f72e7a80685f1a7d57da91938f0a78c

ÖZCAN'A YANIT: "HODRİ MEYDAN"

Bu açıklamaya CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir'den sert bir açıklama geldi. Demir paylaşımında "O dediğini yapabilmen için boyun kadar yüreğinin olması gerekli. Varsa yüreğin hodri meydan!" ifadelerinin kullandı.

Ekran görüntüsü 2025-06-05 174218

demir1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni Kemal Kılıçdaroğlu çıkışı! "CHP'den ayrılırım" Yeni Kemal Kılıçdaroğlu çıkışı! "CHP'den ayrılırım"
Kemal Kılıçdaroğlu'nu uyardı! Muharrem İnce detayı: 'Tartışmaya açarım, yapmayın' Kemal Kılıçdaroğlu'nu uyardı! Muharrem İnce detayı: 'Tartışmaya açarım, yapmayın'
05 Haziran 2025
05 Haziran 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sıcak hava, kabir ziyaretlerini de etkilediSıcak hava, kabir ziyaretlerini de etkiledi
Yer: İzmir... Kan donduran görüntüler! Battaniyeye sarılı ve yüzü kapatılmış halde çatıda bulunduYer: İzmir... Kan donduran görüntüler! Battaniyeye sarılı ve yüzü kapatılmış halde çatıda bulundu

Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bütün sürücüleri ilgilendiriyor! Radarların yerleri açıklandı: Binlerce lira ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz

Bütün sürücüleri ilgilendiriyor! Radarların yerleri açıklandı: Binlerce lira ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz

Mobilya sektörünün devlerindendi! İflas bayrağını çekti

Mobilya sektörünün devlerindendi! İflas bayrağını çekti

Tahliye olan genç bir 'af' daha istedi

Tahliye olan genç bir 'af' daha istedi

Valilik yeni kararı duyurdu: Girişler yasaklandı

Valilik yeni kararı duyurdu: Girişler yasaklandı

Sahipleniyor, istismarda bulunup parçalıyormuş... Sapık doktor Muhammet Mustafa Duman'ın telefonundan çıktı! 43 bin müstehcen görüntü...

Sahipleniyor, istismarda bulunup parçalıyormuş... Sapık doktor Muhammet Mustafa Duman'ın telefonundan çıktı! 43 bin müstehcen görüntü...

İsrail'e kötü haber! Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Önümüzdeki günlerde..."

İsrail'e kötü haber! Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Önümüzdeki günlerde..."

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.