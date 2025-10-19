HABER

CHP'de kongre heyecanı: İstanbul'da hazırlıklar sürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 39'uncu Olağan İstanbul İl Kongresi saat 13.00'te başlayacak. Bayrampaşa'daki Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'ndeki kongrede sabah 08.00 itibariyla partililer ve görevliler hazırlık yapmaya başladı. Delege ve parti üyeleri ise sabah erken saatlerde kongre alanına gelerek kayıt işlemlerini gerçekleştirdi.

YSK'DAN 'KONGREYE DEVAM' KARARI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), dün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebini görüşmek üzere toplanmıştı. Toplantının ardından konuşan YSK Başkanvekili Özübek, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, 'Daha önce verilmiş tedbir kararının yürürlükte olması nedeniyle kongrenin yapılamayacağına' yönelik yazısının Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna gönderildiğini söylemişti. Özübek açıklamalarında ayrıca "Kongrenin devamı yolunda karar verilmiştir. Usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı yolunda karar verilmiş olup, karar taraflara, ilgili birimlere gönderilecektir." demişti. (DHA)

CHP de kongre heyecanı: İstanbul da hazırlıklar sürüyor 1CHP de kongre heyecanı: İstanbul da hazırlıklar sürüyor 2

CHP de kongre heyecanı: İstanbul da hazırlıklar sürüyor 3
