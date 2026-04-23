CHP'de Mansur Yavaş rüzgarı: "Sıkıntıları" Özgür Özel'e tek tek anlattı

CHP'li belediyelere düzenlenen operasyonlarda birçok belediye başkanı tutuklandı. CHP'nin bu gelişmelere karşı nasıl bir hamle yapacağı izlenirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen Mansur Yavaş "Artık bu operasyonları seyredemeyiz" diyerek harekete geçilmesi yönünde çağrı yaptı. Bu çıkışın ardından Özel ile Yavaş arasında geçen görüşmenin detayları belli oldu.

Özel'in şu sözleri akıllardaki yerini koruyor: "Şu anda takımda iki forvet var. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. Maçın son dakikasında bir penaltı kazanıldığında, teknik direktör, 'Bırakın ben atacağım' demez. Günü geldiğinde de arkadaşlarımızdan biri Cumhurbaşkanı adayı olacak."

14 NİSAN - SORUŞTURMA İZNİ

İçişleri Bakanlığı, ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında, 2023 yılında Karabük’te gerçekleştirilen bir mitingde belediye araçlarının kullanıldığı iddiasıyla soruşturma izni vermişti.

17 NİSAN - İDDİALARA YANIT

Yavaş, 17 Nisan'da düzenlediği basın toplantısında hakkındaki iddialara yanıt verirken "Seçim 2023'te yapıldı, bunların tespiti 2023 yılında yapıldı. Şimdiye kadar neyi beklediniz eğer bir suç varsa?" dedi.

18 NİSAN - “SEYREDEMEYİZ” ÇIKIŞI

Mansur Yavaş, 18 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirdiği konuşmada, yerel yönetimlere yönelik baskının arttığını belirtirken "Hukuk askıya alındı, her gün yeni bir operasyonla uyanıyoruz. Artık bu operasyonları seyredemeyiz. Trol gruplarında belediye başkanlarımıza 'Sıra sana geldi' diye tehditvari konuşmalar yapılıyor" demişti.

Yavaş, “Genel Başkanımız İspanya'dan dönünce topluca bir karar almamız ve bu kararı tüm dünyaya duyurmamız gerekiyor” diyerek çağrı yapmıştı.

20 NİSAN - CHP MYK TOPLANTISI

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı, pazartesi günü Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi'nde yapıldı. Toplantının ardından basın açıklaması yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Özel'in Yavaş'la görüştüğünü belirtip şunları ifade etti:

"Sayın Genel Başkanımız, Sayın Mansur Yavaş'la da telefonda bir görüşme gerçekleştirmiştir. Kendisinin görüşlerini dinlemiştir. Kendisinin de belediyelerle ilgili 'Mühürleri teslim edelim ya da istifa edelim.' şeklindeki bir görüşü yoktur. Genel Başkanımız kendisiyle yüz yüze bir görüşme de gerçekleştirecektir. En son Parti Meclisi Toplantımız ve sonrası MYK'de da süreçle ilgili yeni yol haritamızı sizlerle paylaşacağız."

ÖZEL - YAVAŞ GÖRÜŞMESİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Özel ile Yavaş arasındaki bu telefon görüşmesinin detayları belli olurken toplantıda konuşulanlar da ortaya çıktı. Nefes yazarı Aytunç Erkin'in aktardığına göre; Özel toplantıda, Yavaş’la sıcak bir telefon görüşmesi yaptıklarını anlattı.

YAVAŞ, "SIKINTILARI" ANLATTI

Yavaş’ın partiyle bir sıkıntısı olmadığını ama kurumsal anlamda bazı sıkıntılar olduğunu dile getirdiğini söyledi.

Gündemlerinde mitingler ve daha sert bir söylem benimseme yaklaşımı da olduğunu belirten Erkin, "Ancak belediye başkanlığından istifa ya da meclis üyeliklerinden ayrılma konusunun olmadığını söyledi Özel" dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunun açılmadığını belirten Erkin, Özel'in Yavaş Tiran'dan döndükten sonra bir araya gelmeyi düşündüğünü aktardı.