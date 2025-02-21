CHP'de ön seçim heyecanı! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başvuru yapacak

Ana muhalefette ön seçim heyecanı yaşanıyor. Gelen son bilgilere göre İmamoğlu bugün adaylık başvurusunda bulunacak.

İMAMOĞLU ADAYLIK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 23 Mart’ta cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak ön seçim hazırlığı sürerken adrese özel form ile adaylığına kesin gözle bakılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu harekete geçiyor. İBB Başkanı’nın bugün avukatları aracılığıyla Ankara’da CHP Genel Merkezine adaylık başvurusu yapması bekleniyor.

26 BELEDİYE BAŞKANI İMAMOĞLU'NU DESTEKLEYECEK

İstanbul’da CHP’nin yönettiği 26 ilçenin belediye başkanlarının da ortak bir açıklama yaparak cumhurbaşkanı adaylığı konusunda İmamoğlu’nu destekleyeceği ifade ediliyor.

DURSUN ÇİÇEK İMZA TOPLUYOR

Öte yandan ön seçime katılmak istediğini açıklayan CHP’nin 25 ve 26’ncı dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, TBMM’de imza toplamaya başladı.

Kaynak: Türkiye