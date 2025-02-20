CHP'de sancılı günler: Banka kayıtları ve mal varlıkları tek tek inceleniyor! MASAK devreye girdi, 'Kılıçdaroğlu' detayı dikkat çekti

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışmıştı. Bu kurultayla ilgili rüşvet iddiaları gündemde. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kurultayın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı.

CHP YÖNETİMİNİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI TALEBİ REDDEDİLDİ

Başvuruyu değerlendiren Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, davaya ilişkin ara kararını dün açıkladı. Davacı tarafça, davalı tüzel kişilik tarafından yapılan genel kurulun iptalinin talep edildiği, bu kapsamda ihtiyati tedbir yoluyla Genel Kurulda seçilen mevcut tüzel kişilik yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının istendiği dile getirilen kararda, ihtiyati tedbirin ancak yaklaşık ispat kurallarına göre değerlendirilebileceği, dava dilekçesi ve ekleri incelediğinde davacının iddiasını yaklaşık ispat seviyesindeki delillerle ortaya koyamadığı belirtildi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İŞ BİRAZ DAHA DERİNLEŞTİRİLEBİLİR"

Lütfü Savaş'ın mahkemenin bu kararını da istinafa taşıyacağını belirten TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, MASAK'ın devreye girdiğini ifade ederek "Önümüzdeki günlerde iş biraz daha derinleştirilecek gibi geliyor" dedi. Atik soruşturmanın akıbetiyle ilgili şöyle konuştu:

MASAK DEVREYE GİRDİ

"Önümüzdeki günlerde iş biraz daha derinleştirilecek gibi geliyor bana. Çünkü soruşturmayla alakalı olarak MASAK devreye girdi. Soruşturmada birçok isim “Biz rüşvet alındığını, para teklif edildiğini gördük” demişti. Hatta bazı isimler de verildi, ifadelere yansıdı. Öğrendiğim bilgilere göre savcılık MASAK’tan bu konuyla alakalı destek istedi.

"MAL VARLIKLARI VE BANKA KAYITLARI TEK TEK İNCELENİYOR"

Adı geçen kişilerin hesapları, banka bilgileri, o dönemde hesaplarına yapılmış transfer olup olmadığının detayları, gece yarısı açılan döviz büroları, tüm bunlarla alakalı MASAK devreye girmiş durumda. Soruşturma dosyasında adı geçen tüm delegelerin ve diğer bürokratların malvarlıkları ve banka kayıtları tek tek inceleniyor.

"SORUŞTURMA BAŞKA BİR NOKTAYA EVRİLEBİLİR"

Rüşveti belgelemek zor. Ama MASAK böyle bir sonuca ulaşabilir mi? Banka kayıtlarında bu şekilde para transferleri, açıklanamayan kayıtlar söz konusu olursa MASAK elbet bunlara ulaşacaktır. Böyle detaylı, somut bilgiler sağlanırsa soruşturma başka bir noktaya da evrilebilir.

'KEMAL KILIÇDAROĞLU' DETAYI

İfadede ismi geçen tüm şahıslar Kemal Kılıçdaroğlu’nun özel kalem müdürü Şükran hanım dahil olmak üzere savcılık tarafından ayrıca dinlenecek. Tek tek hepsi ifadeye çağrılacak. “Size para teklif edildi mi, aldınız mı, hesabınızdaki bu para trafiğini açıklayabilir misiniz?” şeklinde savcılığın sorularına muhatap olacaklar. MASAK buradan bazı deliller bulursa soruşturma daha farklı bir noktaya gidebilir. Savcılığın bir yetkisi bulunmuyor. Kurultayın iptali ve yenilenmesiyle ilgili karar Asli Ceza Mahkemesinin uhdesinde, oradan bir karar çıkabilir.

"CHP KENDİSİ OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI ALABİLİR"

CHP olaya şöyle bakıyor: Şu anda böyle bir tehlike görmüyorlar. Bu iddiaları tamamen CHP'ye atılmış iftira olarak değerlendiriyor CHP yönetimi. Şayet mahkemenin bir iptal veya kayyum kararı alacağına dair bir izlenim ortaya çıkarsa, CHP kendisi olağanüstü kurultay kararı alabilir. Bu sonuç değerlendiriliyor."