CHP'de seçim günü! Yeni gelişme: Saat değişti 'Sandıklarımızı saat 19.00'a kadar açık tutacağız'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ve tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçim kapsamında, 81 il ve 973 ilçede 5 bin 960'ı üye ve 5 bin 960'ı dayanışma sandığı olmak üzere toplam 11 bin 920 sandık kuruldu. Parti üyeleri ve vatandaşlar, saat 08.00 itibarıyla sandık başlarına gelerek oy kullandı.

"SANDIKLARIMIZI SAAT 19.00'A KADAR AÇIK TUTACAĞIZ"

Oy verme işleminin 17.00'ye kadar sürmesi planlanıyordu. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, oy verme işleminin sona ereceği saatle ilgili yeni gelişmeyi duyurdu.

Böke, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada "Halk bize diyor ki biz bu sandıklarda bir süre daha bu kararlılığımızı göstermek istiyoruz. Dolayısıyla orijinalde saat 17.00'de kapanacak olan sandıklarımızı saat 19.00'a kadar açık tutacağız" dedi.

"20.30'DA SARAÇHANE'DEYİZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise "20.30'da Saraçhane'deyiz. Milletimizin evine, halkımızın iradesine, Ekrem Başkanımızın davasına, hak mücadelemize sahip çıkmak için ay yıldızlı bayrağını al, gel! Bu hepimizin mücadelesi!" açıklaması yaptı.