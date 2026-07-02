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CHP'de sular durulmuyor! Çankaya'da 'Kılıçdaroğlu' kavgası: Şişeler havada uçuştu

Mutlak butlan kararı sonrası iki kola ayrılan CHP'de sular durulmuyor. İddialara göre Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, belediye meclis üyelerine Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini kastederek, "Bu kişilerle görüşen benimle selamlaşmasın" dedi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Güner'e tepki gösterdi. Çıkan gerginliğin ardından tarafların birbirlerine su şişesi fırlattığı iddia edildi. İşte detaylar...

CHP'de sular durulmuyor! Çankaya'da 'Kılıçdaroğlu' kavgası: Şişeler havada uçuştu
Melih Kadir Yılmaz

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan kriz sürüyor. Mahkeme kararı ile partinin başına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ile Özgür Özel cephesi arasındaki iç siyasetin dozu ise her geçen gün artıyor.

"BU KİŞİLERLE GÖRÜŞEN OLURSA BENİMLE SELAMLAŞMAYI BIRAKSIN"

Kriz ise her yere sıçramış durumda. İki kanat arasındaki yeni tartışma Çankaya Belediyesi'nde yaşandı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, belediye Meclis Üyeleri ile yaptığı son toplantıda gündem olacak bir çıkışa imza attı. Güner'in Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimini kastederek "Bu kişilerle görüşen olursa benimle selamlaşmayı bıraksın" dediği iddia edildi.

CHP de sular durulmuyor! Çankaya da Kılıçdaroğlu kavgası: Şişeler havada uçuştu 1

Gazete Pano'da yer alan habere göre Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine destek veren CHP'li Meclis Üyesi Sinan Uslu bu duruma tepki gösterdi.

SU ŞİŞELERİ HAVADA UÇUŞTU

Uslu'nun tepkisine ise Güner'den sert bir tepki geldiği iddia edildi. Güner'in tepki gösterdiği Uslu'ya elinde su şişesini fırlattığı öne sürüldü. Bunun üzerine tartışmanın büyüdüğü ve tarafların birbirlerine su şişesi attığı belirtildi. Tartışmaya ise güvenlik çalışanlarının müdahale ettiği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çankaya Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP
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