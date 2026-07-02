CHP'de sular durulmuyor! Çankaya'da 'Kılıçdaroğlu' kavgası: Şişeler havada uçuştu

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan kriz sürüyor. Mahkeme kararı ile partinin başına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ile Özgür Özel cephesi arasındaki iç siyasetin dozu ise her geçen gün artıyor.

"BU KİŞİLERLE GÖRÜŞEN OLURSA BENİMLE SELAMLAŞMAYI BIRAKSIN"

Kriz ise her yere sıçramış durumda. İki kanat arasındaki yeni tartışma Çankaya Belediyesi'nde yaşandı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, belediye Meclis Üyeleri ile yaptığı son toplantıda gündem olacak bir çıkışa imza attı. Güner'in Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimini kastederek "Bu kişilerle görüşen olursa benimle selamlaşmayı bıraksın" dediği iddia edildi.

Gazete Pano'da yer alan habere göre Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine destek veren CHP'li Meclis Üyesi Sinan Uslu bu duruma tepki gösterdi.

SU ŞİŞELERİ HAVADA UÇUŞTU

Uslu'nun tepkisine ise Güner'den sert bir tepki geldiği iddia edildi. Güner'in tepki gösterdiği Uslu'ya elinde su şişesini fırlattığı öne sürüldü. Bunun üzerine tartışmanın büyüdüğü ve tarafların birbirlerine su şişesi attığı belirtildi. Tartışmaya ise güvenlik çalışanlarının müdahale ettiği aktarıldı.