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CHP'de 'tasviye' sesleri! Özgür Özel için çok konuşulacak iddia: "Çok canı yandı! Parti içi temizlik yapacaktır"

Olağanüstü kurultay sonrası yeniden CHP Genel Başkanı Seçilen Özgür Özel'le ilgili gazeteci Şaban Sevinç'ten çok konuşulacak 'tasviye' iddiası geldi. "Partinin kurultayına iftira atılır mı? Özgür Özel’in de bu süreçte çok canı yandı kurultayına iftira atılır mı?" diyen Sevinç, CHP liderinin parti içinde 'temizlik' hamlesi yapabileceğini söyledi.

CHP'de 'tasviye' sesleri! Özgür Özel için çok konuşulacak iddia: "Çok canı yandı! Parti içi temizlik yapacaktır"
Devrim Karadağ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel için çok konuşulacak 'parti içi temizlik' iddiası geldi. Söz konusu iddiayı gündeme taşıyan ise gazeteci Şaban Sevinç oldu. Ekol TV'deki programa katılan gazeteci Şaban Sevinç, “Özgür Özel’in yerinde olsam ilk iş partinin içindeki o temizliği yaparım." dedi.

Sevinç, açıklamasının devamında "Bir parti kendi içini temizlemeden rakip parti ile mücadele edemez. Ben 37 yıllık gazetecilik deneyimimde bunu gördüm. AK Parti de bir tane aykırı ses çıktığı zaman gereğini yapıyor. CHP’ye çok ağır saldırılar oldu. Bir MHP üyesi çıkıp da MHP ya da Sayın Bahçeli hakkında iftira, ağır suçlama dile getirebilir mi? Getiremez, getirmemesi gerekir ifadelerini kullandı.

"ÖZEL’İN CHP’DE TEMİZLİK HAMLESİ YAPACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Sözlerini sürdüren Şaban Sevinç, “CHP’li olup da CHP’ye ihanet edenleri kastediyorum. Partinin kurultayına iftira atılır mı? CHP’nin kendi iç sorunu. Özgür Özel’in CHP’de temizlik hamlesi yapacağını düşünüyorum. Özgür Özel’in de bu süreçte çok canı yandı. Partisini mahkemeden zorla kurtardı sayılır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
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