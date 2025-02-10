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  4. CHP'deki hareketlilik Parti Meclisi'nde: 'Erken seçim' gündemiyle toplandılar

CHP'deki hareketlilik Parti Meclisi'nde: 'Erken seçim' gündemiyle toplandılar

10.02.2025 15:46
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Mansur Yavaş'ın ön seçim kararıyla iyiden iyiye hareketlenen CHP'de erken seçim gündemi masaya yatırılıyor. Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

CHP'deki hareketlilik Parti Meclisi'nde: 'Erken seçim' gündemiyle toplandılar

CHP Parti Meclisi, saat 12.30'da parti genel merkezinde basına kapalı olarak toplandı. CHP Genel Başkanı Özel'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verdiği öğrenildi. Toplantıda ön seçim takvimi ve uygulama yöntemi, adaylık kriterleri ile hazırlanan yönerge de ele alındı.

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Öte yandan dün akşam yapılan toplantıda İmamoğlu'nun, ön seçim çağrısına olumlu yanıt verdiği, Mansur Yavaş'ın ise aday belirleme süreci için erken olduğunu, her iki adayın ön seçime girerek birbirini yıpratmasının doğru olmadığını söylediği öğrenildi. 2,5 saat süren toplantıda partinin alacağı her karara saygı duyulması konusunda uzlaşmaya varıldığı da belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynakları ise Mansur Yavaş'ın toplantıda CHP'de yapılacak ön seçime katılmayacağını bildirdiğini belirtti. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
CHP
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