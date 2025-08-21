CHP'den AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel açıklaması: "Doğruyu söylemiyor"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesine ilişkin CNN Türk'e özel açıklamalarda bulundu. Çerçioğlu CHP Lideri Özgür Özel ile görüşmesine dair açıklamada bulunarak "Korkuyorum demedim, Özgür Özel doğruyu söylemiyor" şeklinde konuştu.

"EĞER BİR DAVAM YA DA KORKUM OLSAYDI..."

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından CNN Türk'te Gece Görüşü programında Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'a konuştu. Çerçioğlu şu ifadeleri kullandı:

"9 Nisan'da 2 bürokratımla birlikte Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirdik. Eğer bir davam ya da korkum olsaydı oraya şehir planlamacım ile değil avukatım ile giderdim. Benim alnım ak, başım dik.

ÖZEL'E "KORKUYORUM" DEDİ Mİ?

Hayır hiçbir şekilde bu konu geçmedi, bu konu geçmedi. Konu sadece Kuşadası planlarıydı. Bu yüzden yanımda şehir planlamacım vardı. İhsan Aktaş dosyasında 1 yıl önce aldığım kapı gibi takipsizlik kararım var."

ÖZEL "ARKANDAYIM KORKMA" DEDİ Mİ?

Çerçioğlu, basına yansıyan Özgür Özel'in "Korkma, arkandayım" sözleriyle ilgili olarak, "Özgür Özel doğruyu söylemiyor. Böyle bir şey de söylenmedi" ifadesini kullandı.