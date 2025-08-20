HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

CHP'den AK Parti'ye geçen Umut Yılmaz'dan coşkulu konuşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı ifadeler dikkat çekti

İçerik devam ediyor
Ufuk Dağ

Son dönemde CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan isimlerden biri de Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'dı. Yılmaz katıldığı bir AK Parti etkinliğindeki konuşmasıyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Çok şanslısınız rol modeliniz sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir." ifadelerini kullandı.

Siyaset arenası transfer olan belediye başkanlarını konuşmaya devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu gibi CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz yaptığı son konuşmayla gündem oldu.

CHP den AK Parti ye geçen Umut Yılmaz dan coşkulu konuşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı ifadeler dikkat çekti 1

'DÜNYA LİDERİ' VURGUSU

AK Parti'nin bir etkinliğinde mikrofonu eline alarak coşkulu bir konuşma yapan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Peş peşe teşekkür eden Yılmaz konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'dünya lideri' olarak bahsetti.

CHP den AK Parti ye geçen Umut Yılmaz dan coşkulu konuşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı ifadeler dikkat çekti 2

Yılmaz etkinlikte şu ifadeleri kullandı;

Davam, 15 Temmuz’da tanklar namlusunu şakağına dayadığında ‘Gelecekleri varsa görecekleri de vardır’ diyen Cumhurbaşkanımızın davasıdır. Biz de bu saatten sonra bu davanın sizin gibi birer neferleriyiz, ortağıyız. Hayırlı uğurlu olsun. Çok şanslısınız rol modeliniz sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir. Ben kendisine bir kez daha memleketimden teşekkür ediyorum. Beni bu yolda sizin gibi cefakar, vefakar, karşı taraf kendisi gibi düşünmüyor diye ona iftira atmayan gerçek Müslümanlarla birlikte bu yola koyduğu için bir kez daha teşekkür ederim.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karaman’da trafik kurallarına uymayan 401 motosiklete ceza yazıldıKaraman’da trafik kurallarına uymayan 401 motosiklete ceza yazıldı
Sualtı yanardağı 'Balon gibi' şişti! 1 günde 2000'den fazla depremSualtı yanardağı 'Balon gibi' şişti! 1 günde 2000'den fazla deprem

Anahtar Kelimeler:
Şehitkamil CHP ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
3 kat ceza, haciz... Yeni uygulama başlıyor! Bakan Şimşek 'Bu tarihten sonra devrede olacak' diyerek açıkladı

3 kat ceza, haciz... Yeni uygulama başlıyor! Bakan Şimşek 'Bu tarihten sonra devrede olacak' diyerek açıkladı

Eşi ve çocuklarını sıkıştırınca...

Eşi ve çocuklarını sıkıştırınca...

Yine aynı kabusu yaşadılar 'Deprem Ağı' uygulamasından yanlış alarm: Vatandaşlar tepki gösterdi

Yine aynı kabusu yaşadılar 'Deprem Ağı' uygulamasından yanlış alarm: Vatandaşlar tepki gösterdi

Battaniyeye sarılı cansız beden babasının aracında bulundu!

Battaniyeye sarılı cansız beden babasının aracında bulundu!

Dünya Hafter'i konuşuyor! Oğlunu genelkurmay başkanı olarak atadı, diğer oğlu da yardımcısı

Dünya Hafter'i konuşuyor! Oğlunu genelkurmay başkanı olarak atadı, diğer oğlu da yardımcısı

Karısını öldürdü, 7 ayda tahliye oldu!

Karısını öldürdü, 7 ayda tahliye oldu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.