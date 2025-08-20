CHP'den AK Parti'ye geçen Umut Yılmaz'dan coşkulu konuşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı ifadeler dikkat çekti

Siyaset arenası transfer olan belediye başkanlarını konuşmaya devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu gibi CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz yaptığı son konuşmayla gündem oldu.

'DÜNYA LİDERİ' VURGUSU

AK Parti'nin bir etkinliğinde mikrofonu eline alarak coşkulu bir konuşma yapan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Peş peşe teşekkür eden Yılmaz konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'dünya lideri' olarak bahsetti.

Yılmaz etkinlikte şu ifadeleri kullandı;

Davam, 15 Temmuz’da tanklar namlusunu şakağına dayadığında ‘Gelecekleri varsa görecekleri de vardır’ diyen Cumhurbaşkanımızın davasıdır. Biz de bu saatten sonra bu davanın sizin gibi birer neferleriyiz, ortağıyız. Hayırlı uğurlu olsun. Çok şanslısınız rol modeliniz sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir. Ben kendisine bir kez daha memleketimden teşekkür ediyorum. Beni bu yolda sizin gibi cefakar, vefakar, karşı taraf kendisi gibi düşünmüyor diye ona iftira atmayan gerçek Müslümanlarla birlikte bu yola koyduğu için bir kez daha teşekkür ederim.