CHP'den AK Parti'ye geçti! Eray Karadeniz Gaziosmanpaşa belediye başkan vekili oldu

İBB'ye yönelik 5'inci dalga operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan ve görevden alınan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine belediye meclisinde seçim yapıldı.

AK PARTİLİ ERAY KARADENİZ KAZANDI

Yapılan başkan vekili seçimini meclisteki çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz kazandı. AK Parti'li Karadeniz, MHP’li üyelerden de destek aldı.

CHP’li üyeler ise sıralara vurarak tepkilerini gösterdi.

Öte yandan Eray Karadeniz, makam odasından ilk paylaşımını yaptı. Kalabalık bir heyetin tebriklerini kabul eden Karadeniz, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziosmanpaşa'mıza, gençliğin dinamizmiyle, samimiyet ve gayretle hizmet etmenin sorumluluğunu yüreğimde taşıyorum.

Beni bu onurlu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a, değerli meclis üyelerimize, dua ve destekleriyle yanımızda olan hemşehrilerimize yürekten teşekkür ederim.

“Halka hizmet, Hakk’a hizmettir” anlayışıyla gece gündüz çalışmaya,

Gaziosmanpaşa'mızı, Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı yapma yolunda azimle ilerlemeye devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun"

BAHÇETEPE'DEN SERT TEPKİ

Görevden alınan Bahçetepe, yaşananlara çok sert tepki gösterdi. Açıklamasında, göreve geldiği günden bu yana adil, şeffaf ve halk odaklı bir belediyecilik anlayışı benimsediğini söyleyen Bahçetepe, “İhtiyaç sahibi komşularımıza ulaştık, israfı önledik, hizmette adaleti esas aldık. İnsana değer veren bir anlayışı hâkim kıldık” dedi.

“HER KURUŞUN HESABINI VERDİM”

Görev süresi boyunca attığı her adımı şeffaflıkla attığını vurgulayan Bahçetepe, “Yetimin hakkını korumayı, alın terine saygıyı, adaleti ve vicdanı pusulam bildim. Bu göreve sizin güveninizle, dualarınızla geldim” ifadelerini kullandı.

“BU TARİH SİZİ AFFETMEYECEK”

Bahçetepe, açıklamasında halkın vicdanına da seslenerek, “Ancak herkes bilsin ki tarih sizi affetmeyecek!” diyerek tepki gösterdi.

Gaziosmanpaşa halkının adaleti, vicdanı ve doğruyu bildiğine inandığını belirten Bahçetepe, “Bugün fiziken yanınızda olmayabilirim ama gönlünüzde, kalbinizde yerim olduğuna yürekten inanıyorum” dedi.

İşte Hakan Bahçetepe'nin yayınladığı mesaj: