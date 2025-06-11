HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

CHP'den AK Parti'ye geçti! Eray Karadeniz Gaziosmanpaşa belediye başkan vekili oldu

CHP'li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanarak görevden alınmasının ardından, başkan vekili seçimlerini Meclis çoğunluğunu elinde tutan AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz kazandı.

CHP'den AK Parti'ye geçti! Eray Karadeniz Gaziosmanpaşa belediye başkan vekili oldu

İBB'ye yönelik 5'inci dalga operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan ve görevden alınan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine belediye meclisinde seçim yapıldı.

jghjgk

AK PARTİLİ ERAY KARADENİZ KAZANDI

Yapılan başkan vekili seçimini meclisteki çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz kazandı. AK Parti'li Karadeniz, MHP’li üyelerden de destek aldı.

CHP’li üyeler ise sıralara vurarak tepkilerini gösterdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziosmanpaşa Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti! Gaziosmanpaşa Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti!

Öte yandan Eray Karadeniz, makam odasından ilk paylaşımını yaptı. Kalabalık bir heyetin tebriklerini kabul eden Karadeniz, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziosmanpaşa'mıza, gençliğin dinamizmiyle, samimiyet ve gayretle hizmet etmenin sorumluluğunu yüreğimde taşıyorum.

Beni bu onurlu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a, değerli meclis üyelerimize, dua ve destekleriyle yanımızda olan hemşehrilerimize yürekten teşekkür ederim.

“Halka hizmet, Hakk’a hizmettir” anlayışıyla gece gündüz çalışmaya,
Gaziosmanpaşa'mızı, Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı yapma yolunda azimle ilerlemeye devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun"

gdgfd

BAHÇETEPE'DEN SERT TEPKİ

Görevden alınan Bahçetepe, yaşananlara çok sert tepki gösterdi. Açıklamasında, göreve geldiği günden bu yana adil, şeffaf ve halk odaklı bir belediyecilik anlayışı benimsediğini söyleyen Bahçetepe, “İhtiyaç sahibi komşularımıza ulaştık, israfı önledik, hizmette adaleti esas aldık. İnsana değer veren bir anlayışı hâkim kıldık” dedi.

“HER KURUŞUN HESABINI VERDİM”

Görev süresi boyunca attığı her adımı şeffaflıkla attığını vurgulayan Bahçetepe, “Yetimin hakkını korumayı, alın terine saygıyı, adaleti ve vicdanı pusulam bildim. Bu göreve sizin güveninizle, dualarınızla geldim” ifadelerini kullandı.

“BU TARİH SİZİ AFFETMEYECEK”

Bahçetepe, açıklamasında halkın vicdanına da seslenerek, “Ancak herkes bilsin ki tarih sizi affetmeyecek!” diyerek tepki gösterdi.

GDFGDFG

Gaziosmanpaşa halkının adaleti, vicdanı ve doğruyu bildiğine inandığını belirten Bahçetepe, “Bugün fiziken yanınızda olmayabilirim ama gönlünüzde, kalbinizde yerim olduğuna yürekten inanıyorum” dedi.

İşte Hakan Bahçetepe'nin yayınladığı mesaj:

HGFHFGJ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Minguzzi ailesini tehdit davasında yeni gelişme!Minguzzi ailesini tehdit davasında yeni gelişme!
DEM Parti isim isim duyurdu! Gündem olacak 'Öcalan' iddiası: 'Görüşmeler yapmak istiyor'DEM Parti isim isim duyurdu! Gündem olacak 'Öcalan' iddiası: 'Görüşmeler yapmak istiyor'

Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa Dilan Polat AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP belediye
En Çok Okunan Haberler
Çifte zam geliyor! Akaryakıt fiyatları tekrar değişiyor, tarih belli oldu

Çifte zam geliyor! Akaryakıt fiyatları tekrar değişiyor, tarih belli oldu

Özel okul değil karaborsa! Bir yıllık kayıt ücreti, iki sıfır otomobil parası ediyor

Özel okul değil karaborsa! Bir yıllık kayıt ücreti, iki sıfır otomobil parası ediyor

Nehir Zeyrek hakkında ahlaksız paylaşımlar!

Nehir Zeyrek hakkında ahlaksız paylaşımlar!

Dilan ve Engin Polat'ın avukatıymış

Dilan ve Engin Polat'ın avukatıymış

Özdağ hakim karşısında! 51 sayfalık savunma yaptı

Özdağ hakim karşısında! 51 sayfalık savunma yaptı

12 yaşındaki kız çocuğunu tacizle suçlanmıştı, vaiz olarak atandı

12 yaşındaki kız çocuğunu tacizle suçlanmıştı, vaiz olarak atandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.