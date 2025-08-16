CHP'den AK Parti'ye geçti, ilk icraatı bu oldu! Yasemin Fazlaca'nın makam odasındaki dikkat çeken detay

Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'den istifa ettiğini ve AK Parti'ye katıldığını bildirmişti.

Fazlaca; AK Parti’nin 24. Yıldönümü kutlamaları kapsamında AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen törene katıldı.

ERDOĞAN KÜRSÜYE DAVET ETTİ, AK PARTİ ROZETİNİ TAKTI

Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kürsüye davet edilen Fazlaca, yakasına takılan rozet ile resmen AK Parti saflarına katılmış oldu.

MAKAM ODASINA ERDOĞAN PORTRESİ ASTI

Sözcü'de yer alan habere göre; Fazlaca'nın ilk icraatı ise makam odasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini asmak oldu.

Yalova Belediye Başkanı'nın daha öncesinde ise makam odasında sadece Mustafa Kemal Atatürk portesi olduğu belirtildi.