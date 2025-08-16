HABER

CHP'den AK Parti'ye geçti, ilk icraatı bu oldu! Yasemin Fazlaca'nın makam odasındaki dikkat çeken detay

CHP'den AK Parti'ye geçen Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca'nın makam odasından paylaştığı fotoğraf karesindeki bir detay dikkat çekti. Fazlaca'nın makamına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini astığı görüldü. Yalova Belediye Başkanı'nın daha öncesinde ise makam odasında sadece Mustafa Kemal Atatürk portesi olduğu belirtildi.

Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'den istifa ettiğini ve AK Parti'ye katıldığını bildirmişti.

Fazlaca; AK Parti’nin 24. Yıldönümü kutlamaları kapsamında AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen törene katıldı.

ERDOĞAN KÜRSÜYE DAVET ETTİ, AK PARTİ ROZETİNİ TAKTI

Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kürsüye davet edilen Fazlaca, yakasına takılan rozet ile resmen AK Parti saflarına katılmış oldu.

CHP den AK Parti ye geçti, ilk icraatı bu oldu! Yasemin Fazlaca nın makam odasındaki dikkat çeken detay 1

MAKAM ODASINA ERDOĞAN PORTRESİ ASTI

Sözcü'de yer alan habere göre; Fazlaca'nın ilk icraatı ise makam odasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini asmak oldu.

CHP den AK Parti ye geçti, ilk icraatı bu oldu! Yasemin Fazlaca nın makam odasındaki dikkat çeken detay 2

Yalova Belediye Başkanı'nın daha öncesinde ise makam odasında sadece Mustafa Kemal Atatürk portesi olduğu belirtildi.

CHP den AK Parti ye geçti, ilk icraatı bu oldu! Yasemin Fazlaca nın makam odasındaki dikkat çeken detay 3

