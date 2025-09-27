CHP'den bir istifa daha! Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım partisinden istifa etti

Antalya’nın Aksu ilçesinde CHP’li mevcut Belediye Başkanı İsa Yıldırım, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Kararını yazılı açıklamayla duyuran Yıldırım, istifasının gerekçesi olarak CHP Aksu İlçe Başkanlığı ile yaşanan fikir ayrılıklarını ve partideki yönetim anlayışını gösterdi.

İşte Yıldırım'ın açıklaması;

"Aksu'da Belediye Başkanı olarak şeçilmemizdeki başarı CHP’lilerin, ülkücülerin ve tüm Aksuluların başarısıdır.

Mensubu bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyor, yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam ediyorum."