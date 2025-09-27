HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

CHP'den bir istifa daha! Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım partisinden istifa etti

Antalya’nın Aksu ilçesinde yüzde 55 oyla seçilen Belediye Başkanı İsa Yıldırım, CHP Aksu İlçe Başkanlığı ile yaşanan fikir ayrılıklarını gerekçe göstererek partisinden istifa ettiğini açıkladı.

CHP'den bir istifa daha! Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım partisinden istifa etti
Cansu Akalp

Antalya’nın Aksu ilçesinde CHP’li mevcut Belediye Başkanı İsa Yıldırım, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Kararını yazılı açıklamayla duyuran Yıldırım, istifasının gerekçesi olarak CHP Aksu İlçe Başkanlığı ile yaşanan fikir ayrılıklarını ve partideki yönetim anlayışını gösterdi.

İşte Yıldırım'ın açıklaması;

"Aksu'da Belediye Başkanı olarak şeçilmemizdeki başarı CHP’lilerin, ülkücülerin ve tüm Aksuluların başarısıdır.

Mensubu bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyor, yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam ediyorum."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kazada ölen ikizler, son yolculuğuna uğurlandıKazada ölen ikizler, son yolculuğuna uğurlandı
KKTC’de balkondan düşen Konyalı hemşirelik öğrencisi kurtarılamadıKKTC’de balkondan düşen Konyalı hemşirelik öğrencisi kurtarılamadı

Anahtar Kelimeler:
antalya Aksu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.