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CHP'den istifa etmişti: Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan Yeni Parti’ye katıldı

CHP'den ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından partiden istifa eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Yeni Parti'ye katıldı.

CHP'den istifa etmişti: Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan Yeni Parti’ye katıldı

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 1 Ekim 2026 tarihinde CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa etti.

CHP den istifa etmişti: Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan Yeni Parti’ye katıldı 1

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANI, YENİ PARTİ’YE KATILDI

Kotan'ın istifasının hemen ardından gerçekleştirilen Konyaaltı Belediyesi'nin ekim ayı meclis toplantısı tartışmalara neden oldu.

2 hafta boyunca bağımsız olarak görev yapan Cem Kotan, bugün Yeni Parti’ye üye oldu. Kotan’a salı günü düzenlenecek törende Yeni Parti rozeti takılacağı belirtildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Konyaaltı CHP istifa Yeni Parti
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