CHP'den istifa etmişti: Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan Yeni Parti’ye katıldı

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 1 Ekim 2026 tarihinde CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa etti.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANI, YENİ PARTİ’YE KATILDI

Kotan'ın istifasının hemen ardından gerçekleştirilen Konyaaltı Belediyesi'nin ekim ayı meclis toplantısı tartışmalara neden oldu.

2 hafta boyunca bağımsız olarak görev yapan Cem Kotan, bugün Yeni Parti’ye üye oldu. Kotan’a salı günü düzenlenecek törende Yeni Parti rozeti takılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır