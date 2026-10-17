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Vali Davut Gül: "Ayazağa'daki yıkımların ardından dere ıslah çalışmaları başlayacak"

İstanbul'u vuran sel felaketinin yaraları sarılmaya devam edilirken İstanbul Valisi Davut Gül'den, özellikle Ayazağa bölgesindeki dere ıslahı ve yıkım çalışmalarıyla ilgili açıklama geldi. Vali Gül, riskli yaapı ve bölgelerde yıkımların başladığını belirterek çalışmaların önümüzdeki günlerde de süreceğini belirtti.

Vali Davut Gül: "Ayazağa'daki yıkımların ardından dere ıslah çalışmaları başlayacak"
Mustafa Fidan

İstanbul Valisi Davut Gül, selin vurduğu Ayazağa bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra açıklamalarda bulundu. Vali Gül, Ayazağa'da dere yatağındaki yıkımların başladığını belirterek, çalışmaların bugün ve yarın devam edeceğini söyledi.

Vali Davut Gül: "Ayazağa daki yıkımların ardından dere ıslah çalışmaları başlayacak" 1

VALİ GÜL DUYURDU: "YIKIM ÇALIŞMALARI SÜRECEK"

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından sel felaketinin yaşandığı Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde, dere yatağındaki riskli yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda, dere yatağında yer alan ve sel tehlikesi oluşturduğu belirtilen yapıların yıkımına başlandı.

Vali Davut Gül: "Ayazağa daki yıkımların ardından dere ıslah çalışmaları başlayacak" 2

AYAZAĞA'DAKİ DERE YATAĞI

İstanbul Valisi Davut Gül, selin vurduğu Ayazağa bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra açıklamalarda bulundu. Vali Gül, Ayazağa'da dere yatağındaki yıkımların başladığını belirterek, çalışmaların bugün ve yarın devam edeceğini söyledi.
Vali Davut Gül: "Ayazağa daki yıkımların ardından dere ıslah çalışmaları başlayacak" 3

"DERE ISLAHININ ÖNÜNDE ENGEL KALMAYACAK"

Vali Gül, "Yıkımlar gerçekleştikten sonra dere ıslahının önünde bir engel kalmayacak." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sel Sarıyer İstanbul Davut Gül
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