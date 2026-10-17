DEM Parti protestosu tartışma konusu oldu! YRP lideri Erbakan: "Görevden alma olabilir"

Yeniden Refah Partisi (YRP) Muğla İl Başkanı Fatih Kocabıyık’ın, DEM Parti’nin açıklama yaptığı meydanı 40 gün sirkeli suyla yıkama talimatı vermesi tartışma konusu olmuştu.

ERBAKAN: "GÖREVDEN ALMA OLABİLİR"

Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, Van'da Muğla teşkilatının DEM’i sirkeli suyla protestosu hakkında konuştu. Erbakan şunları ifade etti:

"Yanlış bir hareket. Kendilerine uyarıyı yaptık.

Biz, Doğu ve Güneydoğu insanımıza en sıcak yaklaşan Erbakan hocamızın politikalarını takip ediyoruz.

Kimseyi dışlamamız söz konusu olamaz. Türk-Kürt kardeşliği konusunda mirasımızı Erbakan Hocamızdan aldık. Bu konuda son derece hassasız.

Belki görevden alma durumu olabilir."