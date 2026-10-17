DEM Parti protestosu tartışma konusu oldu! YRP lideri Erbakan: "Görevden alma olabilir"

Yeniden Refah Partisi (YRP) Muğla İl Başkanı Fatih Kocabıyık’ın, DEM Parti’nin açıklama yaptığı meydanı 40 gün sirkeli suyla yıkama talimatı vermesi tartışma konusu olmuştu.
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, Van'da Muğla teşkilatının DEM’i sirkeli suyla protestosu hakkında konuştu. Erbakan şunları ifade etti:
"Yanlış bir hareket. Kendilerine uyarıyı yaptık.
Biz, Doğu ve Güneydoğu insanımıza en sıcak yaklaşan Erbakan hocamızın politikalarını takip ediyoruz.
Kimseyi dışlamamız söz konusu olamaz. Türk-Kürt kardeşliği konusunda mirasımızı Erbakan Hocamızdan aldık. Bu konuda son derece hassasız.
Belki görevden alma durumu olabilir."
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