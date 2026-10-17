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DEM Parti protestosu tartışma konusu oldu! YRP lideri Erbakan: "Görevden alma olabilir"

Muğla'da Yeniden Refah Partisi il yönetiminin, DEM Parti'ye yönelik protestosu tartışma konusu olmuştu. Söz konusu görüntülerle ilgili Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan'dan açıklama geldi. Erbakan, "Görevden alma olabilir" dedi.

DEM Parti protestosu tartışma konusu oldu! YRP lideri Erbakan: "Görevden alma olabilir"
Recep Demircan

Yeniden Refah Partisi (YRP) Muğla İl Başkanı Fatih Kocabıyık’ın, DEM Parti’nin açıklama yaptığı meydanı 40 gün sirkeli suyla yıkama talimatı vermesi tartışma konusu olmuştu.

DEM Parti protestosu tartışma konusu oldu! YRP lideri Erbakan: "Görevden alma olabilir" 1

ERBAKAN: "GÖREVDEN ALMA OLABİLİR"

Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, Van'da Muğla teşkilatının DEM’i sirkeli suyla protestosu hakkında konuştu. Erbakan şunları ifade etti:

"Yanlış bir hareket. Kendilerine uyarıyı yaptık.

Biz, Doğu ve Güneydoğu insanımıza en sıcak yaklaşan Erbakan hocamızın politikalarını takip ediyoruz.

DEM Parti protestosu tartışma konusu oldu! YRP lideri Erbakan: "Görevden alma olabilir" 2

Kimseyi dışlamamız söz konusu olamaz. Türk-Kürt kardeşliği konusunda mirasımızı Erbakan Hocamızdan aldık. Bu konuda son derece hassasız.

Belki görevden alma durumu olabilir."

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Anahtar Kelimeler:
Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan
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