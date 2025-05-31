CHP’den operasyonlara çok sert tepki! Özgür Çelik ‘operasyonun amacı’ diyerek gündem yaratacak iddialarda bulundu: “İftira at kurtul düzeni”

İBB'ye yönelik ilki 19 Mart tarihinde başlayan soruşturma dalgalarının sonuncusu bu sabah erken saatlerde yapıldı. Aralarında 5 CHP'li belediye başkanı, CHP PM Üyesi Baki Aydöner ve eski milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da aralarında bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonun ardından CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nda olağanüstü toplanacağı, bugün yapılması planlanan mitingin de devam edeceği öğrenildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in, İl başkanlığı binası önünde 5. dalgaya dair yaptığı basın açıklaması şu şekilde:

"Bugün yine güne bir şafak operasyonuyla uyandık. İçlerinde eski bir milletvekilimiz, aktif görevdeki parti meclis üyemiz, İstanbul'dan üç belediye başkanımız, Adana'dan iki belediye başkanımız, bir grup büyükşehir belediyesi bürokratımızın olduğu 47 arkadaşımıza bir şafak operasyonu düzenlendi ve arkadaşlarımız gözaltına alındı."

"AVUKATLARIMIZ VATAN CADDESİ'NDELER"

Avukatlarımız şu anda Vatan Caddesi'ndeler. Biz İstanbul İl Başkanlığımızda, genel başkan yardımcılarımızla, milletvekillerimizle, parti meclis üyelerimizle, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız ve yöneticilerimizle bir araya geldik.

MİTİNGLER DEVAM EDECEK

Genel başkanımızla dört ayrı telefon konuşması gerçekleştirdim. Genel başkanımız Sayın Özgür Özel, bugün saat 14.00'te Düzce'de Düzce halkı ile buluşacak, yarın Antalya'da Antalya halkı ile buluşacak ve hafta içerisinde İstanbul'da olacak ama bugün genel başkanımızla sürekli bir iletişim halinde olacağız.

"TÜRKİYE'DE YENİ BİR DÜZEN KURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Şunu ifade etmek isterim. Bugün gerçekleştirilen operasyon, 213 gün önce Esenyurt'la başlayan, 19 Mart günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile devam eden 213 günlük operasyonlar sürecinden bağımsız bir operasyon değil. 213 gündür Türkiye şafak operasyonlarına alıştırılmaya çalışılıyor ama 213 gündür Türkiye'de yeni bir düzen kurmaya çalışıyorlar.

DÜZENİN ADI: İFTİRA AT KURTUL DÜZENİ

Türkiye'ye kurmaya çalıştıkları yeni düzenin adı iftira at, kurtul düzeni'dir. Bütün evrensel hukuk normları, Türk hukuk normları şunu söyler: Bir konuda önce deliller toplanır ve toplanan bu delillerden sonra soruşturmalar başlatılır. Ama şimdi hiçbir delil olmadan, hiçbir suç unsuru olmadan 213 gündür İstanbul'da insanlar şafak operasyonlarıyla gözaltına alınıyor. İnsanlar tutuklanıyor ve insanlar cezaevine gönderiliyor. Sonra da cezaevine gönderilen insanlar üzerinden delil yaratmaya, delil üretmeye çalışıyorlar.

EN BÜYÜK GÖSTERGESİ SAVCILIĞIN BASIN AÇIKLAMASI

Bunun en büyük göstergelerinden bir tanesi bugün savcılığın yaptığı basın açıklamasında mevcuttur. Yani bugün yapılan operasyonun, daha öncekiler gibi suç üretmeye yönelik bir operasyon olduğu bugün yapılan basın açıklamasında mevcuttur.

Bugünkü basın açıklaması metnine geçmeden önce 213 gündür hukuk skandallarıyla Türkiye karşı karşıya bırakılıyor. Bununla ilgili de bir şey söylemek isterim.

"MASUMİYET KARİNESİ HİÇE SAYILIYOR"

Normal koşullarda kamu görevlilerinin soruşturmaları, kamu görevlilerine soruşturma açılması, İç İşleri Bakanlığı'nın iznine tabiyken, Türkiye'de masumiyet karinesi hiçe sayılarak, bir sabah vakti savcılıklardan yayınlanan basın bildirileriyle, metinlerle operasyonlar gerçekleştiriliyor.

Yani bu, savcıların bakanlıklar üzerinde yetkiler kullandığının da bir göstergesi, masumiyet karinesinin hiçe sayılarak hukukun ayaklar altına alındığının bir göstergesi. Peki, niçin diyoruz 213 gündür iftira at, kurtul düzeni kuruluyor?

Şunun için, bugün savcılık yine bir basın metni açıkladı. Basın metninin içerisinde belli ifadeler var. Örneğin, bir iş insanı etkin pişmanlıktan faydalandı deniyor. Altı aydır tutuklu olan bu iş insanı 30.04.2025 tarihinde bir ifade vermiş, etkin pişmanlıktan faydalanarak.

Sanıyoruz o 30.04.2025'te verdiği ifade savcılık tarafından beğenilmemiş ki 11.05.2025'te bir ifade daha vermiş. Bakın, altını çizerek tekrar ediyorum: Etkin pişmanlıktan faydalanan iş insanı 30.04.2025'te bir ifade vermiş, beğenilmemiş olacak ki 11.05.2025'te bir ifade daha vermiş. Demiş ki belli ihalelerden bahsetmiş ve 2024 kampanyasına destek olma konusunda taleplerden bahsetmiş bir bağış yaptığını söylenmemiş.

"İFTİRACILAR ÜRETMEK ÜZERİNDEN OPERASYONLAR YAPILIYOR"

Oradaki ifade aynen şu: Zorlandım demiş. Bir başka şey, beyanları alınan şahısların iddialarda bulunması üzerine başka bir belediyemize operasyon yapılmış. Savcılığın basın metninde beyanları alınan şahısların iddialarda bulunması üzerine Büyükçekmece Belediyesi'ne operasyon yapılmış. Şimdi, ortada maddi bir delil yok. Ortada maddi bir suç unsuru yok ama gizli tanık ifadeleri üzerinden ya da baskıyla, tehditle, şantajla iftiracılar üretmek üzerinden operasyonlar yapılıyor ve insanlar gözaltına alınıyor.

"ÇOCUKLARINI GÖREMEZSİN DİYE TEHDİT ETİLER"

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel defalarca meclis kürsüsünden, miting meydanlarından söyledi. Cezaevindeki insanlarla görüşüyorum dedi. Ve ben de bizzat o görüşmelerin bazılarına yanında tanıklık şahitlik ettim. Cezaevinde tutuklu olan insanlar, bizi bir odaya davet ettiler. O odada bize, götürdüler, o odada bize "ifadeni beğenmedik, bu ifadelerle çocuklarını göremezsin, uzun süre özgürlüğüne kavuşamazsın." diye tehdit ettiler, dedi. Sayın Genel Başkanımız bunu açıkladı. Yani insanları özgürlükleriyle tehdit ederek, insanları aileleriyle tehdit ederek, insanları geçmişten bugüne kadar emekleriyle etlikleri mal varlıklarıyla tehdit ederek suç üretmeye, delil üretmeye çalışıyorlar.

"CHP'SİZ BİR TÜRKİYE İSTİYORLAR"

Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Nedir amaçları? Sandığın sembolik olduğu bir Türkiye istiyorlar. Muhalefetsiz bir Türkiye istiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmadığı, CHP'siz bir Türkiye istiyorlar. Bunun için 360 derece Cumhuriyet Halk Partisi bir saldırı altında. 15,5 milyon oyla seçilmiş, ön seçimle belirlenmiş Cumhurbaşkanı adayı adayımız Ekrem İmamoğlu bunun için Silivri zindanında. Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongrelerine, kurultaylarına soruşturma açılıyor. Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde siyaset yapan insanlara soruşturmalar, davalar açılıyor, iddianameler düzenleniyor.

"CHP'NİN İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNÜ DURDURMAK İSTİYORLAR"

Yani ne yapmak istiyorlar? Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüy

üşünü durdurmak istiyorlar. Bunun için de Cumhurbaşkanı adayı Silivri zindanında. Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinde 412 belediye kazandı. Artık Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerle toplumun sorunlarına çözümler üretiyor. Merkezi iktidar olarak onlar vatandaşı yoksulluğa ve sefalete mahkum ettiler.

Bir kuru ekmeğe muhtaç bıraktılar. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler o yurttaşlarımızın yanında olduğu için "Eyvah, Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler eliyle toplum sorunlarına çözüm üretecek, o zaman bizim iktidarımız gidecek ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelecek. O zaman biz belediyeler üzerinden operasyonlar yapalım, terörle, mali suçlarla CHP'yi ilişkilendirip kriminalize edelim ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin itibarını zedeleyerek iktidar yürüyüşünü durduralım." Toplum bu gerçekleri görüyor. Millet bu gerçekleri görüyor. Millet bu yalanlara, iftiralara inanmıyor, inanmayacak.

"DURDURAMAYACAKLAR"

Şunu da ifade etmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü de durduramazlar, durduramayacaklar. Milletimizle beraber kararlı bir biçimde hem mücadelemizi sürdüreceğiz, hem iktidar yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Şimdi biz buradan toplandığımız heyetimizle birlikte üç belediyemizi ziyaret edeceğiz. Avcılar Belediyemizi, Büyükçekmece Belediyemizi ve Gaziosmanpaşa Belediyemizi ziyaret edeceğiz. Her heyetimizde milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, il yöneticilerimiz, kadın-gençlik yöneticilerimiz olacaklar. Şu anda üç belediyemizde, Avcılar'da, Gaziosmanpaşa'da, Büyükçekmece'de hem partililerimiz, hem başka siyasi partilerden yöneticiler, hem de yurttaşlarımız o belediyelerdeler. Oranın ilçe başkanlarıyla görüştük. Şimdi buradaki heyetler de oraları ziyaret ettikten sonra saat 15.00'te de bu heyetimizle birlikte Vatan Caddesi'nde olacağız. Vatan Emniyet Müdürlüğü önünde Emniyet Müdürlüğü içerisinde ifade süreçleri devam eden yol arkadaşlarımızın süreçlerini takip edeceğiz ve üç belediyemizde de kararlı bir biçimde partililerimiz orada olmaya devam edecekler diyorum.