CHP'den 'seçim' hamlesi: "Bugün savunmadan hücuma geçiyoruz"

Seçim atmosferi günden güne ısınıyor. Belediyelere yönelik soruşturmalar, cumhurbaşkanı adayı gibi tartışmalar arasında çalışmalarını sürdüren CHP bugünden itibaren yeni bir aşamaya geçtiğini açıkladı.

ÖZEL: "VİTESİ YÜKSELTİP YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİYORUZ"

CHP'de bugün Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştikten sonra Genel Başkan Özgür Özel kameralar karşısına geçerek basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında "Mücadelede vitesi yükseltip yeni bir aşamaya geçiyoruz" diyen Özel şunları kaydetti:

"CHP BUGÜNDEN İTİBAREN SAVUNMADAN HÜCUMA GEÇİYOR"

"CHP'ye 19 Mart'tan sonra yapılan tüm saldırılar, bir sonraki cumhurbaşkanına yapılan darbe girişimi, iktidar eliyle yapılan her türlü saldırı bizi 'Siz buna nasıl direneceksiniz?' sorusuyla karşı karşıya getirdi. En iyi savunma hücumdur. Bugünden itibaren CHP bu kötülükleri yapanlara karşı, iktidarı değiştirmek ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma geçiyor, sahaya gidiyor."

"BU İŞİN SON GÜNÜ SEÇİMİ KAZANDIĞIMIZ GÜNDÜR"

"CHP tüm kadrolarıyla birlikte, seçim gününe kadar sahaya çıkıyor. Bugün Türkiye'de CHP örgütü, cumhurbaşkanı aday ofisindeki politika kurulu başkanları, il-ilçe başkanları, sandık görevlileri sokağa çıkıyorlar ve ıslak imzalı tutanakları almadan geri dönmeyecekler. Seçim çalışmaları bundan sonra yeni bir evreye girmiştir ve bu işin son günü seçimi kazandığımız gündür. O güne kadar durmadan çalışacaklar."

"HEPSİ SAHADA OLACAK"

"MYK, PM, Cumhurbaşkanı aday ofisi ve milletvekillerimiz, ayrınca il ve ilçelerde görevlilerimiz, kadın kollarımız ve sandık görevlilerimiz sahada olacaklar. 106 bin sandık görevlisi, o gün oy kullanacak, sandıklarındaki seçmenlerle birebir görüşmeye, göz hizasından iletişim kurmaya, onların elini sıkmaya, onları tanımaya ve onlarla birlikte olmaya başlıyor. Rakam 4 Mayıs 2026 itibarıyla 106 bindir . Ellerindeki 'Benim Sandığım' programı ve saha ziyaretlerine bu sabah çıkmaya hazır olduklarını bildirdiler. Hedefimiz 186 bindir ve iki ay içinde buna ulaşmayı hedefliyoruz.”