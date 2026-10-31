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CHP Elazığ Milletvekili Erol'un oğlunun nikahı siyaset dünyasını bir araya getirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un oğlu Eren Erol, Ankara’da düzenlenen nikah töreniyle evlendi. Nikah törenine çok sayıda siyasetçi katıldı.

CHP Elazığ Milletvekili Erol'un oğlunun nikahı siyaset dünyasını bir araya getirdi

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un oğlu Eren Erol, Yaren Köseoğlu ile hayatını birleştirdi. Ankara'da düzenlenen nikah töreni, siyaset dünyasından çok sayıda önemli ismi bir araya getirdi.

CHP Elazığ Milletvekili Erol un oğlunun nikahı siyaset dünyasını bir araya getirdi 1

SİYASET DÜNYASINI BULUŞTURAN NİKAHA ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve CHP'li milletvekilleri, genç çiftin nikah töreninde yer aldı. Törene ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve MHP TBMM Başkanvekili Celal Adan da iştirak etti.

CHP Elazığ Milletvekili Erol un oğlunun nikahı siyaset dünyasını bir araya getirdi 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Ankara Hulusi Akar nikah
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