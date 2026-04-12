CHP Genel Başkanı Özel: "Meclis alacağı bir ara seçim kararıyla buraları doldurmakla yükümlü"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sol Parti Genel Başkanı Önder İşleyen ile bir araya geldi. Sol Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Özel, "İran savaşı ve savaşın Türkiye'de özellikle yoksul kesimlere, emekçi kesimlere yüklediği yeni yükler, akaryakıt fiyatlarındaki artışların büyük bir acemilikle doğrudan pompaya yansıtılması ve eşel mobil sistemindeki ÖTV kısmı bittikten sonra bu konuda tedbir almamaları yüzünden yeni bir enflasyon dalgasını oluşturdular. İğneden ipliğe her şeye özellikle de gıdaya inanılmaz zamlar geliyor. Ara seçimi konuşmadan hemen önce ifade etmem lazım ki; bir ara zamla, hem asgari ücrette hem emekli maaşlarında mutlaka bir düzenlemenin yapılıp daha 3 ayda yüzde 10 ve bir yıllık hedef yüzde 16'yken neredeyse 4 ayda bu hedefi tüketecek bir noktadayız. Bunun için dünyadaki bütün demokrasiler toplumun kırılgan kesimleri için tedbirler alıyorlar. Bu konudaki yaklaşımımızı ve Ekonomi Eşgüdüm Konseyimizin önerilerini içeren raporumuzu kendilerine takdim ettik" açıklamasında bulundu.

"MECLİS ALACAĞI BİR ARA SEÇİM KARARIYLA YÜKÜMLÜ"

Görüşme sonrası ara seçimin bir ihtiyaç olduğunu aktaran Özel, "Hatay, sonra Afyonkarahisar, ardından Kırıkkale, ardından Kastamonu, Adıyaman, Kocaeli ve İstanbul birinci bölge. Buradaki seçmenlerin seçtiği milletvekilleri boşaldı, üstünden de 30 aydan fazla süre geçti. Meclis alacağı bir ara seçim kararıyla buraları doldurmakla yükümlü, anayasa bunu tartışmasız şekilde yazmış. Zaten buna itiraz eden kimse de yok. Bu seçim bölgelerin son seçiminde AK Parti birinci parti. Yani 2023'teki bu milletin size yetki verdiği seçimdeki gücünü koruyorsanız, 8 tane milletvekilliği var önünüzde. Neden yapmıyorsunuz ara seçimi? Ara seçimi yapıp 7-8 milletvekilini katın" diye konuştu.

"BİZ HEP BERABER YÜRÜYECEĞİZ"

Sol Parti Genel Başkanı Önder İşleyen ise, "Bugün bizim burada bir arada olmamız, Türkiye toplumuna bütün direnenlere, bu ülkedeki gençlere, kadınlara, Alevisi ile, Sünnisi ile, Türk'üyle, Kürt'üyle bütün emekçi ezilen halklara, birliğe, birlikte mücadeleye bir çağrı olarak da anlaşılmalıdır. Biz hep beraber yürüyeceğiz. Bugün hep beraber bir umut çizgisi oluşturduk. Bunu doğru ve birleşik adımlarla sürdüreceğiz. Ve umut çizgimiz mutlaka ülkenin daha güzel günlere çıktığı zafer çizgisiyle buluşacaktır. Buna da kalpten ve sonsuz bir inançla mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır