CHP Genel Başkanı Özel: "Yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa geliyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Elmadağ Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni’ne katıldı. Özel, "CHP bu ülkenin varlığının, birliğinin, bütünlüğünün, inanç özgürlüğünün, herkesin istediği gibi yaşamasının, istediği gibi giyinmesinin, istediği gibi ibadet etmesinin, istediği gibi eğlenmesinin teminatıdır. Bütün gençlere söz veriyoruz. CHP iktidarında yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa geliyor, söz veriyoruz" dedi.

Ankara Elmadağ Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni’ne katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Elmadağlılarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Arkadaşlar, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz’ dediği akşamı birlikte karşılamak; yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan Elmadağlılarla birlikte olmak için bugün aldığımız bu davete büyük bir memnuniyetle icabet ettik. Şimdiden hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"9 AÇILIŞ YAPMAK, 3 DE TEMEL ATMAK ÜZERE BURADAYIZ"

Özel, Elmadağ’da açılacak ve temeli atılacak projelerin sosyal belediyeciliğe uygun eserler olduğunu belirterek, "Bugün 9 açılış yapmak, 3 de temel atmak üzere buradayız. Ama gerçekten bugün burada açılışı yapılanların her biri övüne övüne bitiremeyeceğimiz, gerçek anlamda hem sosyal belediyeciliğe, sosyal demokrat belediyeciliğe, halkçı belediyeciliğe, dertten anlayan belediyeciliğe, diğer yandan inançlara saygılı, oy aldım almadım ayrımı yapmaksızın tüm mahallelerin beklentilerini karşılayan gerçek bir belediyecilik anlayışına uygun eserler" şeklinde konuştu.

"SOSYAL YARDIMLARI DÖRT İLA BEŞ KAT ORANINDA ARTTIRDIK"

Yerel yönetimlerin çalışmalarına ilişkin bilgi veren Özel, "Bugün burada açılışı yapılanlar arasında bir tane de kreş var. Bu açılacak kreş, Türkiye’de açtığımız 781’inci kreş. Ben Yerel Yönetimler Başkanlığımıza bin kreş, 100 tane de öğrenci yurdu hedefi koymuştum. Bugün 781’inci kreşle dönem tamamlanmadan hedeflerimizin yüzde 78’ine ulaştığımızı, yarın Şişli’de açacağım Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu‘yla 77’nci öğrenci yurdumuzu açarak o hedefin de yüzde 77’sinde olduğumuzu büyük bir memnuniyetle takip ediyorum. Kent Lokantası sayımız 153’e çıktı ve Cumhur ittifakından devraldığımız belediyelerde sosyal yardımları dört ila beş kat oranında arttırdık" açıklamasında bulundu.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ DA KATILDI

Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, "CHP bu ülkenin varlığının, birliğinin, bütünlüğünün, inanç özgürlüğünün, herkesin istediği gibi yaşamasının, istediği gibi giyinmesinin, istediği gibi ibadet etmesinin, istediği gibi eğlenmesinin teminatıdır. Bütün gençlere söz veriyoruz. CHP iktidarında yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa geliyor, söz veriyoruz. Nice Cumhuriyet bayramlarını birlikte kutlamayı, Atatürk’ten emanet Cumhuriyeti, hep beraber sahip çıkacağımız yarınları sizlerle birlikte yaşamanın umuduyla bir kez daha hepinizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Bayramınız kutlu olsun" dedi.

Programa, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Özel’in konuşmasının ardından toplu açılış töreni kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.

(İHA)

28 Ekim 2025
Kaynak: İHA
En Çok Aranan Haberler

