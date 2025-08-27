HABER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu'ndan konuştu: "Sandık gelene kadar mitingler devam edecek"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlediği ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi Beyoğlu'ndan gerçekleşti. Mitingde, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Erkem İmamoğlu'nun mektubu okundu. Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim sandığı gelene kadar mitinglerin devam edeceğini söyledi.

Mustafa Fidan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri kapsamında Beyoğlu'nda konuştu. Partililere seslenen Özel, "Sandık önümüze gelene kadar mitinglerimiz devam edecek, meydanlarda olmaya devam edeceğiz" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL, BEYOĞLU'NDAKİ MİTİNGDE SESLENDİ

CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in posterinin asıldığı mitingde şu ifadeleri kullandı;

"Yüzlerce polisle evine gelip onu gözaltına alıp İstanbul'un iradesine ipotek koymaya çalıştıkları gün buna 'darbe girişimi' dedik. Saraçhane'de kayyuma direnerek çağrı yaptık. Biz dedik ki 'Ne olacaksa Saraçhane'de olacak.' Bakanlık talimat verdi, valilik yazılar yazdı. Otobüsleri engellediler, vapurları bağladılar, metroları kapattılar. En nihayetinde 1 milyon 200 bin kişi yasak tanımadı Saraçhane'yi doldurdu.

"İNAN GÜNEY SUÇSUZDUR, İNAN GÜNEY ONURUMUZDUR"

İnan Güney'in ailesi ile fotoğrafına tahammül edemeyenler görsün. İnan Güney suçsuzdur. Ona sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Şu resme tahammülü olmayanlara Beyoğlu en iyi yanıtı veriyor: İnan Güney onurumuzdur.

"Bugün Beyoğlu'nda İnan Günay'a sahip çıkmamızı, Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmamızı engellemek için metroları yasaklamışlar, otobüs seferlerini durdurmuşlar. İnan Güney suçsuzdur, İnan Güney onurumuzdur. Ona sonuna kadar sahip çıkıyoruz.

Burada toplanan yüz binler gösteriyor ki biz güçlüyüz, biz masumuz. Ahlaki üstünlük bizdedir. Çoğunluk enerjisi bizdedir. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Sesimin gitmediği en ucunda durup duymasa da burada olmanın gerekliliğini bilenlerin inancına yenileceksin! İnan Güney'in evlatlarının masumiyetine yenileceksin! İçeride boşuna tutulan arkadaşlarımızın annelerinin, eşlerinin, çocuklarının göz yaşlarında boğulacaksın.

"9 DALGA YAPTINIZ. 90 DALGA DAHA YAPSANIZ, BURADAYIZ"

Bana soruyorlar; eylemler ne zaman bitecek? Ne zaman sonuç alırsak, o gün bitecek? Bizi yıldıramazsınız. 9 dalga yaptınız. 90 dalga daha yapsanız, buradayız, ayaktayız.

Beyoğlu, 1857 yılında açılan belediyelerden 1'incisidir. Bir Fransız, Paris'ten gelip '6. Daire nerededir?' diye sorarsa Beyoğlu gösterilsin diye bu binanın adı 6'ıncı dairedir.

Beyoğlu seçimleri tarihi sonuçlar doğurmuştur. Örneğin, Erdoğan milletvekili adayı olmuştur kazanamamıştır. Beyoğlu Belediye Başkanı olmuştur kazanamamıştır. Ama bizim dedesi çöpçü olan, babası şoför olan İnanımız yüzde 50 oyla Belediye Başkanı olmuştur. İnan kardeşimi Gezi eylemleri sırasında ilçe binamızda tanımıştım. O kara kaşında, kara gözünde inancı görmüştüm. Seçildiği günden beri 17 ay boyunca bütün Türkiye'ye örnek oldu. Emekli evi açtı, ihalesiz projelere katıldı. Öğrencilere aş evinden yemek dağıttı. Hepimizin can dostlarına sahip çıktı. "

27 Ağustos 2025
27 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

