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CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Bir mektup yazıp gönderdiler" diyerek yanıtını açıkladı: "Burada tam 160 bin kişiyiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bir mektup yazıp gönderdiler" diyerek kendisine yapılan saldırıyı işaret etti. Özel "İşte o mektuba cevap vermek gerekiyordu. Yazanlara cevabım Beyazıt Meydanı'dır... Ekrem İmamoğlu'nu alana kadar, diplomayı geri alana kadar, iktidarı değiştirene kadar o mektupta ben yokum sokaktayım, mücadelenin içindeyim." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Bir mektup yazıp gönderdiler" diyerek yanıtını açıkladı: "Burada tam 160 bin kişiyiz"
Recep Demircan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Beyazıt'ta düzenlenen mitingde konuşuyor.

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Özel'in açıklamasından satır başları:

"BURADA TAM 160 BİN KİŞİYİZ"

Size inanan, İstanbul Üniversitesi'nden mezun olan ve sizin görevlendirdiğiniz, haksızca tutuklanan Ekrem İmamoğlu da sizin o gözlerinizdeki ışıltıya güveniyor. Bu meydan 40 bin metrekarelik bir alan. Gençlerin talebiyle bu meydanı Ekrem İmamoğlu'nun gayretiyle İstanbul Üniversitesi geri kazandı. Bu coşkuyu gölgelemek isteyen birileri, aydınlatmamak için elinden geleni yaptı. Bu meydan mücadeleyi de bilir, kirli ellerin oyunlarını da bilir. Burada tam 160 bin kişiyiz.

Biz barışçıyız ama iyi niyetimize güvenip kimse ama kimse bizi ezmeye kalkmasın. Eğer bizi kavgaya davet edersiniz o zaman işler değişir. Birileri bizi kavgaya davet etti, davetleri kabuldür.

Erdoğan Beyazıt'ta ne oluyor diyorsan, gençler toplanmış senin diplomanı sorguluyorlar. Diplomasız Erdoğan... Burası Beyazı Meydanı... Çok acı ve mücadeleye şahitlik etti bu meydan.

"BİR MEKTUP YAZDILAR"

Büyük bir mücadelenin içindeyiz. Sen bir diploma iptaliyle bu ülkede devletin verdiği her kağıdı değersizleştiriyorsan evet herkesi sokağa çağırıyorum. O gün akşam meydan dolmasaydı, Türkiye'nin geleceğine umut olmasaydınız, kayyumu engellemeseydiniz şimdi umut yoktu. Sizler çağrıldınız çıktınız, bu ülkenin yarınlarını kurtardınız. Bu mücadeleden korkanlar, muhalefet evine dönsün isteyenler, asla ve asla teslim olmayacağımızı gördüklerinde bize bir mektup yazdılar. Mektubu da eli kanlı bir evlat katiliyle yolladılar. Bak diyorlar, kafamızı bozarsanız, sana bir katili yolluyorum, onun çıplak elleriniz gözüne kadar getiriyorum diyor. İşte o mektuba cevap vermek gerekiyordu. Yazanlara cevabım Beyazıt Meydanı'dır...

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Ekrem İmamoğlu'nu alana kadar, diplomayı geri alana kadar, iktidarı değiştirene kadar o mektupta ben yokum sokaktayım, mücadelenin içindeyim. Bu diplomanın sahteliğini iddia edenler, 35 yıl önce gel diye ilan etmişler, belgeler incelemiş okula kaydettirmişler. Birçok ders de yeniden alınmış.

HULUSİ AKAR'IN KIZININ DİPLOMASI

Benim aileyle uğraşmak gibi derdim olmaz, yapan karşısında beni bulur. Sayın Hulus Akar'ın kızı, ABD'de okumuş 2003'te Haccetepe'ye geçmiş. 2009'da diplomayı almış ve sonra diploma şaibelidir diye şikayet edilmiş. Şikayet üzerine CİMER zaman aşımı diyerek konuyu kapattı. 16 yıl önceki işlem zaman aşımı oluyor, 31 yıl önceki işlem iptal oluyor. Bu hukuksuzluğa karşı gerekli davaları açtık, açıyoruz. Yargı mensuplarına sesleniyorum, bu millet doğru kararların arkasında olacaktır. Hukuktan yana tavır almanızı bekliyoruz.

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Özgür Özel CHP ekrem imamoğlu operasyonu
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