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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Bu gece her yerde olabiliriz"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
22.03.2025 18:43
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Özel, 'İstanbul'un iradesine, Şişli'nin iradesine dokunmaya kalkana biz de dokunuruz.' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Bu gece her yerde olabiliriz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de basın toplantısı düzenledi.

İşte Özel'in konuşmalarından satır başları;

"Bu gece her yerde olabiliriz. Önce Saraçhane'de buluşuyoruz. Çağlayan Adliyesi ise Çağlayan, olmazsa Vatan. Çok çok kötülük olursa Taksim, belki bir başka yer. Bugün biz can yakmadan, polisimize dokunmadan, hiçbir ananın evladının saçının teline dokunmadan 81 ilde sokaklardayız meydanlardayız. Durmayacağız, anayasaya aykırı hiçbir yasağa uymayacağız.

İstanbul'un iradesine, Şişli'nin iradesine dokunmaya kalkana biz de dokunuruz. Biz ekonomi kötüye gitsin istemeyiz. Huzur,düzen bozulsun istemeyiz.

Ekrem Başkan'ın ricası var; 18 yaş küçüklerden de oylarını talep ediyor. Evde notlarını hazırlayıp sandıklara atabilirler. Onları da dayanışma sandıklarına atmak üzere gelebilirler. Onları okumak istiyor.

"EKREM BEY'İN HIZLA SERBEST BIRAKILMASINI İSTİYORUZ"

Ekrem Bey'in hızla serbest bırakılmasını istiyoruz. Bunu 16 Milyon İstanbullu bekliyor. Anne kart sahipleri bekliyor.

Doğrusu neyse onu yapsınlar. Adalet istiyoruz başka hiçbir şey değil. Z'ye kadar planımız mevcut.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel saraçhane
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