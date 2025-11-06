CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in o sözlerinin yankısı sürüyor! Süleyman Soylu: "Bizden kim onunla muhatap olursa..."

CHP lideri Özgür Özel'in, CHP'nin Ümraniye mitinginde dile getirdiği sözlerin yankıları sürüyor. Siyaset kanadından çok sayıda tepkiyle karşılanan ve hakaret davası açılan o sözlere bir tepki de AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan geldi.
Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Soylu, şu ifadeleri kullandı;
Özgür Özel’le bugünden sonra (bizden) kim muhatap olur kim ilişki kurarsa “Tayyip Erdoğan’ın iti köpeği” sözünü kendi üzerine almış olur.
Şahsen ben de o kişiye “it köpek” muamelesi yaparım. Demedi demeyin."
Şahsen ben de o kişiye “it köpek” muamelesi yaparım.
Demedi demeyin.