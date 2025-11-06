HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in o sözlerinin yankısı sürüyor! Süleyman Soylu: "Bizden kim onunla muhatap olursa..."

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Bşakanı Özgür Özel'in sözlerini hatırlatarak tepki gösterdi. Soylu, "Özgür Özel’le bugünden sonra (bizden) kim muhatap olur kim ilişki kurarsa “Tayyip Erdoğan’ın iti köpeği” sözünü kendi üzerine almış olur" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in o sözlerinin yankısı sürüyor! Süleyman Soylu: "Bizden kim onunla muhatap olursa..."
Mustafa Fidan

CHP lideri Özgür Özel'in, CHP'nin Ümraniye mitinginde dile getirdiği sözlerin yankıları sürüyor. Siyaset kanadından çok sayıda tepkiyle karşılanan ve hakaret davası açılan o sözlere bir tepki de AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel in o sözlerinin yankısı sürüyor! Süleyman Soylu: "Bizden kim onunla muhatap olursa..." 1

SOYLU: "ÖZGÜR ÖZEL’LE BUGÜNDEN SONRA (BİZDEN) KİM MUHATAP OLURSA..."

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Soylu, şu ifadeleri kullandı;

Özgür Özel’le bugünden sonra (bizden) kim muhatap olur kim ilişki kurarsa “Tayyip Erdoğan’ın iti köpeği” sözünü kendi üzerine almış olur.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel in o sözlerinin yankısı sürüyor! Süleyman Soylu: "Bizden kim onunla muhatap olursa..." 2

"DEMEDİ DEMEYİN..."

Şahsen ben de o kişiye “it köpek” muamelesi yaparım. Demedi demeyin."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul Cumhuriyet başsavcısı Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e manevi tazminat davası İstanbul Cumhuriyet başsavcısı Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e manevi tazminat davası
06 Kasım 2025
06 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybettiOtomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Fransa'da emekliler sokağa indiFransa'da emekliler sokağa indi

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.