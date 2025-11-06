CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in o sözlerinin yankısı sürüyor! Süleyman Soylu: "Bizden kim onunla muhatap olursa..."

CHP lideri Özgür Özel'in, CHP'nin Ümraniye mitinginde dile getirdiği sözlerin yankıları sürüyor. Siyaset kanadından çok sayıda tepkiyle karşılanan ve hakaret davası açılan o sözlere bir tepki de AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan geldi.

SOYLU: "ÖZGÜR ÖZEL’LE BUGÜNDEN SONRA (BİZDEN) KİM MUHATAP OLURSA..."

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Soylu, şu ifadeleri kullandı;

Özgür Özel’le bugünden sonra (bizden) kim muhatap olur kim ilişki kurarsa “Tayyip Erdoğan’ın iti köpeği” sözünü kendi üzerine almış olur.

"DEMEDİ DEMEYİN..."

Şahsen ben de o kişiye “it köpek” muamelesi yaparım. Demedi demeyin."

Özgür Özel’le bugünden sonra (bizden) kim muhatap olur kim ilişki kurarsa “Tayyip Erdoğan’ın iti köpeği” sözünü kendi üzerine almış olur.

Şahsen ben de o kişiye “it köpek” muamelesi yaparım.



Demedi demeyin. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 6, 2025