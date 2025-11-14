CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde

HABER

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC’de Kıbrıs Türklerinin önderi Dr. Fazıl Küçük’ün ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, kuruluşunun 42. yılı dolayısıyla KKTC’ye geldi. Özel, ilk olarak Kıbrıs Türklerinin önderi Dr. Fazıl Küçük’ün ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaret etti.
Özel, temasları kapsamında KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Başbakanı ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel ile görüşecek, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirecek, Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi Genel Başkanı Serdar Denktaş ve Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler ile bir araya gelecek, daha sonra Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu’na katılacak.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel
