CHP lideri Özgür Özel açıkladı: Espressolab boykot listesinden çıkarıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 60.sı olan Şişli mitinginde partililere seslendi. Özel, 19 Mart'ta başlayan protestolar sonrası açıklanan boykot lisesindeki kahve zinciri EspressoLab'ın, boykot listesinden çıkartıldığını Şişli'deki mitingde duyurdu.

ESPRESSOLAB BOYKOT LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

Özel, boykot lisesiyle ilgili gelişmeyi şu sözlerle duyurdu;

"Boykot listeleri yayınladık. İzlemeyin, alışveriş yapmayın. Liste uzadı. Biz boykot dediğimizde bir talep yükseldi. Bir kahve zinciri için dediler ki kampüslere geldi, kahveleri zincirleştirdi, fiyatları arttırdı. Bizimle görüşmek istediler, gençlere yönlendirdik. O kahve zinciri kampüslerde ve tüm ülkede cirosu 1/10'a düşmüş. Kampüslerdeki fiyatları düşürmüşler, gençler kabul etmedi. Onlar "Biz hangi kampüsteysek bütün karımızı 19 Mart'ta bursu kesilen öğrenciye burs olarak, yurttan çıkarılan öğrenciye yurt olarak, işinden olan maaşı kesilenlerin çocuklarına yardım için oluşturulan fona aktarıyoruz" dediler. CHP olarak kurumsal boykot listesinden çıkardık. Takdir gençlerin. İndirimlere baksınlar, samimiyete baskınlar. Bize yan bakanı, gençleri kızdıranları protesto etmeye devam edeceğiz."

Özel, konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"O İDDİANAMENİN TAMAMLANMASINI BEKLİYORUZ"

"Asılsız bir iddianame hazırladılar. Her gün yeni bir yalan ekliyorlar. Yalanları ortaya çıkınca da onu çıkartıp, yeni bir yalan ekliyorlar. Biz CHP olarak o iddianamenin tamamlanmasını bekliyoruz. Yargılanmak için değil, o iddianameyi hazırlayanları ve rolü olanları yargılamak için bekliyoruz.

"YENEMEYECEĞİNİ BİLDİĞİ İÇİN TÜM GÜCÜ İLE SALDIRIYOR"

"Yenemeyeceğini bildiği için tüm gücü ile saldırdığı ama bileğini bükemediği ve hepimizin arkasında olduğu Ekrem Başkana selam olsun. Bugün 60'ıncı kez hep beraber 60'ıncı eylemi yapmak üzere buradayız. Otobüsün üstünde bugün de Balıkesir'den Ahmet Akın evladınız var. Ama en gencimiz, yaşına rağmen 'Genel Başkanımın arkasındayım, partimin yanındayım' diyen Hikmet Çetin başkanım yok. Ona buradan selam olsun.

"HER SABAH BİR YALAN UYDURUP ÜZERİNDE TEPİNİYORLAR"

İnsanlara çocukları ile yakınları ile tehditler, sürgünler var. Sağlıkları ile tehdit etmek, ailelerinin gözyaşı önünde onlarla uğraşan bir anlayış var. Artık bu işin son bulmasını, iddianamenin ortaya çıkmasını ve yanıtlarını vermememizin zamanı geldi. Tam 200 gündür her sabah bir yalan uydurup üzerinde tepiniyorlar. Biz o iddianameyi bekliyoruz. Yargılanmak için değil yargılamak için bekliyoruz."

"SEN BU MİLLETİN GÖNLÜNDEN DE DÜŞTÜN GÖZÜNDEN DE DÜŞTÜN"

Bugün grup toplantısında çıkmış diyor ki "Allah bunların deline düşürmesin". Bu milleti Allah senin eline düşürdü, sana yapılmayanı yapıyorsun. Sen iktidar olmak için akbil davasından aklandın, hepsini bu millet görüyor. Ama gücü eline geçirince sana yapılmayan kötülüğü arkadaşlarımıza yaptığını bu millet görüyor. Ey Erdoğan sen bu milletin gönlünden de düştün gözünden de düştün.

"BİRBİRİNE YANDAŞ GAZETELERDEN OPERASYON ÇEKENLER CHP'Yİ KARIŞTIRAMAZ"

Birbirine manşletlerden, yandaş gazetelerden operasyon çekenler Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştırmazlar. CHP bu ülkenin son kalesidir, ele geçmez, geçirilemez.

Bugün bu meydanda bizimle beraber olan tüm siyasi partilere, sendikalara ve tüm yüreklere teşekkür ediyorum. Bu ülkenin umudunu siz ayakta tutuyorsunuz. Bir inançla bir mücadele için buradasınız.

"GELDİKLERİNDE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 8 ÇEYREK ALTINDI, ŞİMDİ 2 ÇEYREK ALTIN"

Emeklinin, esnafın, öğrencinin, bütün mağdurların emekleri için doluyor bu meydanlar. Elbette biliyorruz bu iktidar emeklinin düşmanıdır. Geldiklerinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altındı, şimdi 2 çeyrek altın. Erdoğan hiç karışmasaydı bugün emeklinin en düşük maaşı 56 bin TL idi. Bugün asgari ücret 49 bin lira olurdu. Ama maalesef asgari ücretliyi enflasyona kurban etti.

"100 LİRALIK VERGİNİN 89 TL'SİNİ ASGARİ ÜCRETLİDEN 11 TL'SİNİ ZENGİNDEN ALIYORLAR"

Enflasyon sadece Eylül ayında Avrupa'daki bir yıllık toplamı yakalamış durumda. Avrupa'nın en yoksul ülkesiyiz. Dünyada vergisi en adaletsiz toplanan ülkeyiz. Fabrikanın patronuyla fabrikanın işçisinden eşit alınıyor vergi. Dolaylı vergilerde milyarder de aynı oranda vergi veriyor, fakir de aynı oranı veriyor. Asgari ücretli emekçinin maaşına dokunmadan verdiği vergi yüzde 23 oranında. Bütün fabrikaların şirketlerin verdiği kurumsal verginin toplamı ise yüzde 11. Bütün bunları bilin. AK Parti'nin MHP'nin seçmeni bunları bilse bunlara bırak oy vermeyi selam bile vermez. İktidar olalım bunu tam tersine çevireceğiz.

"ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 20 ZAM YAPMAYI PLANLIYORLAR"

Biz mücadele etmez sesimizi çıkarmazsak asgari ücrete yüzde 20 zam yapmayı planlıyorlar. Yani 26 bin lira yapmaya hazırlanıyorlar. Biz bunlara sessiz kalmayacağız, asgari ücretlinin hakkını alacağız. 'Vermeyeceğiz' diyecekler, onu diyeni indireceğiz halkı iktidara getireceğiz.

"ABD'YE GİDİP TRUMP'TAN İCAZET İSTİYOR"

Şimdi diyorlar, 'Erdoğan'ın Trump'la arası iyi'. ABD'ye gidip Trump'tan icazet istiyor. Trump Erdoğan'ı boşuna mı övüyor? Senin sırtından övüyor! 200 küsür tane Boeing al, sıvılaştırılmış doğal gazı al, bide utanmadan ülkenin geleceği olan nadir elementleri Trump'a peşkeş çek. Buna ne ben izin veririm, ne aziz Türk milleti!

"ALTIN YUMURTLAYAN TAVUĞU TRUMP'A TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Bu nadir toprak elementlerini çok önemsiyoruz. Bunlar kamyon kamyon çıkartıp Trump'a vermek istiyorlar. ABD başta olmak üzere yüksek teknoloji ile her şeyi yapıyorlar; cep telefonu, lazer teknolojileri, akıllı teknolojiler. Verdikleri paranın karşılığını fazlasıyla alıyorlar. Türkiye'nin bir buçuk katı fazla ihracat yapıyor Apple. İşte nadir elementler sayesinde. Erdoğan sırf iktidarda kalmak için bunu kamyon kamyon Trump'a verecek. Bu elementler her yerde yok, Türkiye bu madenlerde beşinci sırada. Bu altın yumurtlayan tavuğu asla kesmemeliyiz, bu tavuğu Trump'a teslim etmemeliyiz.

"TRUMP'A SARILARAK İKTİDARDA KALAMAZSIN"

Diyorlar ki 'Trump Erdoğan'ın koltuğunu tuttu'. Tutar tabi, ülkenin geleceğini Trump'a verirsen tabi tutar. Ayrıca mesajı da veriyor: 'Koltuğun elimde, dediğimi yapmazsan koltuğunu altından çekerim' diyor. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum, Trump sayesinde oturulan koltuk meşru koltuk değildir. İnsanı bir makama millet getirir millet götürür. Darbeye niyetlenerek ABD'den icazet alarak asla devam edemezsin. Trump'a sarılarak iktidarda kalamazsın. Biz milletin gönlüne sarılıyoruz, seni iktidardan gönderiyoruz.

"12 EKİM'DE BRÜKSEL'DEYİZ"

Madrid'den Brüksel'e geçeceğiz. 12 Ekim pazar günü Brüksel meydanda saat 14:00'da 61. mitingi yapacağız. Belçika^, Almanya, Fransa, Hollanda'daki yurttaşlarımızla beraber yapacağız. Bu darbeye direneceğiz, durduracağız, püskürteceğiz."