CHP grubu Adalet Bakanlığı'na yürüdü! Attıkları sloganlara AK Partili milletvekilleri karşılık verdi

Aralarında CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekillerinin yer aldığı CHP Meclis Grubu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, Adalet Bakanlığı'na yürüdü.

SLOGANLAR ATTILAR

Ellerinde "Egemenlik Milletindir" yazılı pankart ile gözaltına alınan veya tutuklanan belediye başkanlarının fotoğraflarını taşıyan milletvekilleri yürüyüş sırasında istifa ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Hak hukuk adalet" sloganları atarak, Adalet Bakanlığı önüne geldi.

AK PARTİLİLER KARŞILIK VERDİ

Protestolar sırasında AK Partililerin de "Recep Tayyip Erdoğan" sloganlarıyla karşılık verdiği görüldü.

MECLİS'TE DE PROTESTO DÜZENLENDİ

Diğer yandan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li belediyelere yapılan operasyonlara tepki gösterdi.



CHP grubu ellerinde tutuklanan belediye başkanlarının resimlerinin yer aldığı dövizleri kaldırarak sloganlar attı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır