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CHP grubu Adalet Bakanlığı'na yürüdü! Attıkları sloganlara AK Partili milletvekilleri karşılık verdi

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CHP Milletvekilleri, belediyelere yönelik operasyonları protesto etmek için TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Yürüyüş sırasında tutuklanan belediye başkanlarının fotoğraflarını da taşıyan CHP'li milletvekillerinin sloganlarına, AK Partili milletvekilleri de karşılık verdi.

Aralarında CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekillerinin yer aldığı CHP Meclis Grubu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, Adalet Bakanlığı'na yürüdü.

CHP grubu Adalet Bakanlığı na yürüdü! Attıkları sloganlara AK Partili milletvekilleri karşılık verdi 1

SLOGANLAR ATTILAR

Ellerinde "Egemenlik Milletindir" yazılı pankart ile gözaltına alınan veya tutuklanan belediye başkanlarının fotoğraflarını taşıyan milletvekilleri yürüyüş sırasında istifa ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Hak hukuk adalet" sloganları atarak, Adalet Bakanlığı önüne geldi.

CHP grubu Adalet Bakanlığı na yürüdü! Attıkları sloganlara AK Partili milletvekilleri karşılık verdi 2

AK PARTİLİLER KARŞILIK VERDİ

Protestolar sırasında AK Partililerin de "Recep Tayyip Erdoğan" sloganlarıyla karşılık verdiği görüldü.

CHP grubu Adalet Bakanlığı na yürüdü! Attıkları sloganlara AK Partili milletvekilleri karşılık verdi 3

MECLİS'TE DE PROTESTO DÜZENLENDİ

Diğer yandan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li belediyelere yapılan operasyonlara tepki gösterdi.

CHP grubu Adalet Bakanlığı na yürüdü! Attıkları sloganlara AK Partili milletvekilleri karşılık verdi 4

CHP grubu ellerinde tutuklanan belediye başkanlarının resimlerinin yer aldığı dövizleri kaldırarak sloganlar attı.

CHP grubu Adalet Bakanlığı na yürüdü! Attıkları sloganlara AK Partili milletvekilleri karşılık verdi 5Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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CHP ak parti
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