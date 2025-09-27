HABER

CHP kongresinde kavga çıktı! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

CHP Başiskele ilçe kongresinde, başkan adayı Uğur Falay'ın konuşması sırasında tartışma çıktı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga partililer ve divan tarafından yatıştırıldı.

Başiskele'deki CHP kongresi Yeniköy Kültür Merkezi'nde başladı. Mevcut ilçe Başkanı Uğur Falay ile eski başkan Anıl Acurman'ın yarıştığı kongrede, aday konuşmaları sırasında gerginlik yaşandı.

TEKME VE TOKATLAR HAVADA UÇUŞTU!

Mevcut başkan Uğur Falay konuşma yaparken bir partilinin müdahalesi üzerine divan, partiliyi uyardı. Uyarının ardından dışarı çıkmaya çalışan partili ile delegeler arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; tekme ve tokatlar havada uçuştu. Diğer partililerin ve divan üyelerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

