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CHP Kurultay davasında yeni gelişme! Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 isim hakkında açılan davada, görevsizlik kararı veren Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi, “Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir” hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

CHP Kurultay davasında yeni gelişme! Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
Recep Demircan

Ayrıntılar birazdan...

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CHP
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