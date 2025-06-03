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CHP kurultayında usulsüzlük iddiası! İmamoğlu dahil 12 ismin cezalandırılması talep edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı. İçerisinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 şüpheli hakkında, "seçim kanununa muhalefet" suçundan iddianame tamamlandı.

CHP kurultayında usulsüzlük iddiası! İmamoğlu dahil 12 ismin cezalandırılması talep edildi
Begüm Özkaynak

Ayrıntılar birazdan...

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CHP
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