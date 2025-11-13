HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

CHP'li Ahmet Akın'dan art arda sürpriz ziyaretler! Önce MHP sonra AK Parti

CHP'li Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın dün Ankara'da sürpriz görüşmeler gerçekleştirdi. Akın ilk olarak MHP Genel Merkezi'nde MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Akın buradaki görüşmenin ardından ise AK Parti Genel Merkezi'ne geçerek Mustafa Elitaş ve Belgin Uygur ile bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

CHP'li Ahmet Akın'dan art arda sürpriz ziyaretler! Önce MHP sonra AK Parti
Melih Kadir Yılmaz

CHP'li Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın dün Ankara'da dikkat çeken ziyaretlerde bulundu. Akın ilk olarak MHP Genel Merkezi'ne gitti ve burada MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Akın genel merkezde Bahçeli'nin yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ve MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel ile de görüştü.

CHP li Ahmet Akın dan art arda sürpriz ziyaretler! Önce MHP sonra AK Parti 1

İKİNCİ DURAĞI AK PARTİ GENEL MERKEZİ OLDU

Akın'ın ikini durağı ise AK Parti Genel Merkezi oldu. Akın burada AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Balıkesir milletvekili Belgin Uygur ile bir araya geldi.

CHP li Ahmet Akın dan art arda sürpriz ziyaretler! Önce MHP sonra AK Parti 2

MECLİS'E GEÇİP VEKİLLER İLE GÖRÜŞTÜ

Daha sonra TBMM'ye geçen Akın; CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Balıkesir milletvekili Burak Dalgın, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, AK Parti Balıkesir milletvekilleri olan Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan ile Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Haydar Altıntaş'ı ziyaret etti.

CHP li Ahmet Akın dan art arda sürpriz ziyaretler! Önce MHP sonra AK Parti 3

"YAPILACAK ÇALIŞMALAR HAKKINDA GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİK"

Yaptığı görüşmeleri sosyal medya hesabından da paylaşan Akın, "Balıkesir’imizin kalkınması yararına yapılacak çalışmalar hakkında görüşmeler gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Steam Frame resmen tanıtıldı! İşte özellikleriSteam Frame resmen tanıtıldı! İşte özellikleri
Düşen C-130'da neler yaşandı? 27. dakikanın sırrı... Düşen C-130'da neler yaşandı? 27. dakikanın sırrı...

Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Balıkesir Ahmet Akın CHP MHP ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.