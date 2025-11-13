CHP'li Ahmet Akın'dan art arda sürpriz ziyaretler! Önce MHP sonra AK Parti

CHP'li Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın dün Ankara'da dikkat çeken ziyaretlerde bulundu. Akın ilk olarak MHP Genel Merkezi'ne gitti ve burada MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Akın genel merkezde Bahçeli'nin yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ve MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel ile de görüştü.

İKİNCİ DURAĞI AK PARTİ GENEL MERKEZİ OLDU

Akın'ın ikini durağı ise AK Parti Genel Merkezi oldu. Akın burada AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Balıkesir milletvekili Belgin Uygur ile bir araya geldi.

MECLİS'E GEÇİP VEKİLLER İLE GÖRÜŞTÜ

Daha sonra TBMM'ye geçen Akın; CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Balıkesir milletvekili Burak Dalgın, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, AK Parti Balıkesir milletvekilleri olan Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan ile Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Haydar Altıntaş'ı ziyaret etti.

"YAPILACAK ÇALIŞMALAR HAKKINDA GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİK"

Yaptığı görüşmeleri sosyal medya hesabından da paylaşan Akın, "Balıkesir’imizin kalkınması yararına yapılacak çalışmalar hakkında görüşmeler gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.