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CHP'li Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan'dan AK Gençlik üyelerine tepki! O sözler üzerine çılgına döndü: "CHP'liler olsa daha çok kızarım"

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Recep Demircan

Bursa Harmancık'ta yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. 4 gündür devam eden yangında Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ile AK Gençlik arasında tartışma çıktı. "Yemek ve su yok" sözlerine Arıkan "Biz dünden beri orman bölgesine su yemek yağdırıyoruz siz kimi kandırıyorsunuz. Tonlarca su var ya. Burası siyaset yapma yeri değil!" dedi.

Bursa Harmancık'ta çıkan yangın 4 gündür devam ediyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken AK Gençlik yelekli bir grup ile CHP'li Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan arasında tartışma çıktı.

CHP li Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan dan AK Gençlik üyelerine tepki! O sözler üzerine çılgına döndü: "CHP liler olsa daha çok kızarım" 1

"YEMEK VE SU YOK" SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

AK Gençlik yelekli kişilerin, "Yemek yok su yok" sözleri ardından Arıkan tepki gösterdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

CHP li Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan dan AK Gençlik üyelerine tepki! O sözler üzerine çılgına döndü: "CHP liler olsa daha çok kızarım" 2

Arıkan, AK Gençlik yelekli gruba şunları söyledi:

"Ben burada CHP'yi görsem tepkim daha fazla olurdu. Biz dünden beri orman bölgesine su yemek yağdırıyoruz siz kimi kandırıyorsunuz. Tonlarca su var ya. Burası siyaset yapma yeri değil! Ciğerimiz yanarken birisi siyaset yaparsa, MHP, CHP, AKP kim olursa olsun halk bunun cezasını verir. Döner misin arkanı! Ne yazıyor burada gelin çekin arkadaşlar... 'AK GENÇLİK' "

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Harmancık orman yangını
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