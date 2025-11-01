CHP’li belediye başkanı Nurettin Akbuğa kalp krizi geçirdi

Konya’da 2014 yılından beri Tuzlukçu ilçesinde belediye başkanlığı görevini yürüten CHP’li Nurettin Akbuğa kalp krizi geçirdi. Acil müdahalenin ardından Afyonkarahisar’da başka bir hastaneye sevk edildi. Anjiyo yapılan CHP’li Akbuğa’nın durumunun stabil olduğu belirtildi.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Tuzlukçu Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Belediye başkanımız AKBUĞA’nın bugün akşam saatlerinde rahatsızlanması üzere Akşehir Park Hayat hastanesinde ilk müdahalenin ardından acil olarak Afyon Park Hayat hastanesine sevk edilmiştir. Başkanımız Nurettin AKBUĞA kalp krizi geçirmesi sonucu acil olarak anjiyo olmuştur. Afyon Park Hayat Hastanesi'nde tedavi süreci devam eden Başkanımızın sağlık durumu Stabildir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."