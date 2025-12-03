HABER

Erzincan’da aranan 37 şahıs polis operasyonlarıyla yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası, ifadeye yönelik arama kararı ya da adli para cezası bulunan toplam 37 kişiyi yakaladı.

Çalışmalar neticesinde;
- Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 13 yıl 9 ay,
- Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma suçundan 10 yıl,
- Aynı suç kapsamında 8 yıl 4 ay,
- Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 5 yıl 5 ay,
- Bilişim Sistemleri ve Banka/Kredi Kurumlarını Kullanarak Dolandırıcılık suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün,
- 2313 Sayılı Kanuna Aykırılık suçundan 4 yıl 2 ay,
- Çocuk Cinsel İstismarı suçundan 3 yıl 11 ay 9 gün,
- Kamu Görevlisi veya Banka Çalışanı Gibi Tanıtarak Dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay,
- Sarkıntılık Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı suçundan 3 yıl,
- Göçmen Kaçakçılığı suçundan 2 yıl 6 ay,
- Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 2 yıl 2 ay 3 gün,
- Ruhsatsız Silah ve Mermi Bulundurma suçundan 7 ay 15 gün,
- Bıçak veya Aletleri İzinsiz Taşıma/Bulundurma suçundan 5 ay,
- Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan 4 ay 15 gün,
- Basit Yaralama suçundan 2 ay 7 gün,
- Alkol ve Uyuşturucu Etkisinde Araç Kullanma suçundan 2 ay 7 gün,
- CBS Ailenin Korunması Tedbiri kapsamında 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi olmak üzere, toplam 63 yıl 1 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 kişi yakalandı.

Ayrıca; "Dolandırıcılık", "Silahla Tehdit", "Yabancıyı Ülkeye Sokma veya Barındırma", "Basit Yaralama", "Hakaret", "Kasten Yaralama", "Bilişim Sistemleri ile Dolandırıcılık", "Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma" gibi pek çok suçtan ifadeye yönelik aranan 18 kişi ile farklı suçlardan adli para cezası bulunan 2 kişi de yakalandı.

Yakalanan 37 kişi, Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.Kaynak: İHA

