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  4. CHP'li belediye başkanları evlendi! Ahmet Aras ve Gonca Köksal nikah anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı

CHP'li belediye başkanları evlendi! Ahmet Aras ve Gonca Köksal nikah anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.04.2025 17:49
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Konakaltı Kültür Merkezi'nde kıyılan nikahla evlendi.

CHP'li belediye başkanları evlendi! Ahmet Aras ve Gonca Köksal nikah anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, kısa bir süre önce evlilik kararı aldı. Bu kararı Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Yiğit yaptığı, "Sayın Ahmet Aras ve Sayın Gonca Köksal, aldıkları evlilik kararı doğrultusunda nisan ayında hayatlarını birleştireceklerdir" açıklamasıyla duyurdu.

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ÇİFTTEN MUTLULUK MESAJI

Başkan Aras ve Başkan Köksal'ın nikahları, bugün Konakaltı Kültür Merkezi'nde kıyıldı. Az sayıda davetlinin katıldığı tören, basına kapalı gerçekleşti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Aras, "Bugün hayatımızın en özel günlerinden birini yaşıyoruz. Bu mutlu günümüzde sevincimizi paylaşan herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Hep birlikte, sevgi ve dayanışma içinde, daha güzel bir geleceği inşa etmeye devam edeceğiz. Sevgi ve saygılarımızla" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Menteşe Muğla Büyükşehir Belediyesi
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